    國際

    問鼎冬奧花式滑冰金牌 美國華裔女將曾遭中國特務監控

    2026/02/18 22:07
    在2026年米蘭—科爾蒂納冬奧的花式滑冰賽場上，華裔美籍好手劉美賢成為美國隊奪取個人項目金牌的最後希望。（美聯社）

    在2026年米蘭—科爾蒂納冬奧的花式滑冰賽場上，華裔美籍好手劉美賢成為美國隊奪取個人項目金牌的最後希望。（美聯社）

    在2026年米蘭—科爾蒂納冬奧（Milan Cortina Olympics）的花式滑冰賽場上，20歲華裔美籍好手劉美賢（Alysa Liu）成為美國隊奪取個人項目金牌的最後希望。這位在團體賽中助美國隊摘金的「抗中老爸」之女，不僅上演退役後復出的體壇佳話，其背後一段涉及地緣政治間諜戰的驚悚往事，近日也再度成為媒體焦點。

    劉美賢在2022年北京冬奧後一度宣布退役，但在本屆冬奧強勢回歸。她在17日晚間的短曲項目中表現亮眼，成功完成女子選手中難度最高的「勾手三周跳接後外三周跳」（triple Lutz-triple loop），讓自己躋身金牌爭奪行列。她將與來自日本的強勁對手坂本花織（Kaori Sakamoto）及中井亞美（Ami Nakai）一決高下。

    劉美賢不僅是美國隊今年在團體賽奪金的關鍵功臣，更因其戲劇性的回歸故事，深受美國粉絲喜愛。然而，在光鮮亮麗的冰場之外，她與父親劉俊（Arthur Liu）也曾被迫面對來自中國政府的跨國監控與威脅。

    福斯新聞（Fox News）18日報導，劉美賢的父親劉俊是1989年六四天安門事件的民運人士，後以政治難民身分逃往美國。然而，這段過去並未隨著時間消逝。就在劉美賢準備參加2022年北京冬奧前夕，父女倆竟成為中國政府策劃的間諜行動目標。

    美國司法部指控，包括茲布里斯（Matthew Ziburis）在內的5名男子，涉嫌監視居住在美國的中國異議人士。茲布里斯被控於2021年11月冒充美國奧委會（USOPC）官員聯繫劉俊，索取他與劉美賢的護照號碼，甚至前往劉家所在的加州灣區進行跟監。

    劉俊當時向美聯社表示：「他們可能只是想恐嚇我們，某種程度上威脅我們不要說話，不要製造麻煩，或發表任何關於中國侵犯人權的政治言論。」他當時極度擔憂女兒的安全，但也慶幸美國政府提供完善保護。

    當時，美國司法部與聯邦調查局（FBI）迅速介入。劉美賢回憶，聯調局的介入讓她感到安全；儘管面臨監控威脅，她並未因此退縮，仍前往北京參賽。當時美國國務院與奧委會提供高規格保護，確保她在北京期間隨時至少有2名人員護送。

    對於這段宛如諜報片的經歷，劉美賢笑稱，不排斥未來將其改編成電影，但她更希望電影能聚焦在父親身上，「說實話，我希望主角是我爸爸的故事，因為他的故事太酷了。而且這一切之所以發生，都是因為他當年所做的事，我覺得我們必須從根源說起。」

    隨著劉美賢在米蘭冬奧賽場上展現頂尖實力，這對父女對抗威權威脅、在自由國度綻放光芒的故事，無疑為本屆冬奧增添濃厚的傳奇色彩。

