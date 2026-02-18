仇外連發？副教授網路發歧視文被炎上 日本筑波大學公開致歉

日本筑波大學13日在官網上為該校副教授在社群媒體上發文歧視外籍生與對外國不敬，公開致歉。（擷取自該校官網）

日本筑波大學日前就該校2名副教授在社群媒體上發文歧視外籍生與對外國不敬一事致歉，並稱正在調查其行為是否違反該工作規章或社群媒體使用指南。

儘管校方並未公布這2名副教授的身分，但社群媒體上已點名，禍從口出雙人組正是筑波大學體育系副教授藤井直人，與人文社會系副教授外山文子。

根據了解，藤井是在8日轉發他人的X發文時，出言不遜。被藤井轉發的那篇社群發文說，優秀的外籍生不會來日本而是去美國，優秀的留日外籍生少之又少，大多數的留日外籍生的研究能力，差到不配拿公帑補助。

藤井轉發此文並附和說，該文說法與他個人經驗一致，留日外籍生往往能力欠佳，很多人還是惹禍精；所以他基本上無視他不熟悉的外籍生入學申請電子郵件，只接受他見過、聊過與熟悉背景的外籍生。

藤井還批評有些外籍生「根本不知道我們在這裡是在做什麼」、與之交流「就是浪費時間」，以及他有時懷疑「這樣的人是否該被允許進入我們的大學」。

至於專門研究東南亞政治的外山，則是在X上論及近日泰國大選時批評泰國國王，以及說泰國就是個政變多的國家。

13日，筑波大學在學校官網發布道歉聲明，坦言該校教員在社群媒體上發文歧視外籍人士以及對他國不敬；校方已就此是否違反該校工作規章或社群媒體使用指南進行調查，並向因該社群發文內容受到冒犯的人致歉。

筑波大學在聲明中未提及惹禍副教授的姓名，日媒報導說，校方是以內部政策為由拒絕透露副教授的身分。不過，藤井在校方公開致歉的前一天12日，就在X上對稍早的不當發文及其內容恐造成不適致歉。

外山看似迄今並未對其發文致歉或流露悔意，由於外山過去也曾發表包括「仇男」等諸多爭議性言論，日本網路上已有人發起連署，要求筑波大學懲處外山。

截至去年10月1日，筑波大學有來自115個國家共2466名外籍生。

