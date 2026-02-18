為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    仇外連發？副教授網路發歧視文被炎上 日本筑波大學公開致歉

    2026/02/18 18:30 編譯張沛元／綜合報導
    日本筑波大學13日在官網上為該校副教授在社群媒體上發文歧視外籍生與對外國不敬，公開致歉。（擷取自該校官網）

    日本筑波大學13日在官網上為該校副教授在社群媒體上發文歧視外籍生與對外國不敬，公開致歉。（擷取自該校官網）

    日本筑波大學日前就該校2名副教授在社群媒體上發文歧視外籍生與對外國不敬一事致歉，並稱正在調查其行為是否違反該工作規章或社群媒體使用指南。

    儘管校方並未公布這2名副教授的身分，但社群媒體上已點名，禍從口出雙人組正是筑波大學體育系副教授藤井直人，與人文社會系副教授外山文子。

    根據了解，藤井是在8日轉發他人的X發文時，出言不遜。被藤井轉發的那篇社群發文說，優秀的外籍生不會來日本而是去美國，優秀的留日外籍生少之又少，大多數的留日外籍生的研究能力，差到不配拿公帑補助。

    藤井轉發此文並附和說，該文說法與他個人經驗一致，留日外籍生往往能力欠佳，很多人還是惹禍精；所以他基本上無視他不熟悉的外籍生入學申請電子郵件，只接受他見過、聊過與熟悉背景的外籍生。

    藤井還批評有些外籍生「根本不知道我們在這裡是在做什麼」、與之交流「就是浪費時間」，以及他有時懷疑「這樣的人是否該被允許進入我們的大學」。

    至於專門研究東南亞政治的外山，則是在X上論及近日泰國大選時批評泰國國王，以及說泰國就是個政變多的國家。

    13日，筑波大學在學校官網發布道歉聲明，坦言該校教員在社群媒體上發文歧視外籍人士以及對他國不敬；校方已就此是否違反該校工作規章或社群媒體使用指南進行調查，並向因該社群發文內容受到冒犯的人致歉。

    筑波大學在聲明中未提及惹禍副教授的姓名，日媒報導說，校方是以內部政策為由拒絕透露副教授的身分。不過，藤井在校方公開致歉的前一天12日，就在X上對稍早的不當發文及其內容恐造成不適致歉。

    外山看似迄今並未對其發文致歉或流露悔意，由於外山過去也曾發表包括「仇男」等諸多爭議性言論，日本網路上已有人發起連署，要求筑波大學懲處外山。

    截至去年10月1日，筑波大學有來自115個國家共2466名外籍生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播