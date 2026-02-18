艾普斯坦是「摩薩德」特工？以色列前總理與淫魔往來甚密 納坦雅胡斥責

艾普斯坦是「摩薩德」特工？以色列前總理與淫魔往來甚密 納坦雅胡斥責2026/02/18 18:39 即時新聞／綜合報導
「淫魔」富豪艾普斯坦與以色列前總理巴拉克往來甚密。（歐新社）
隨著檔案連番解密，「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與以色列權力核心間的詭譎連結，也隨之浮出水面。文件披露，以色列前總理巴拉克（Ehud Barak）不僅與艾普斯坦往來甚密，甚至曾頻繁借住其住所；此案更深層地牽扯出情報機構「摩薩德」（Mossad）安插「勒索陷阱」的驚人陰謀論，已在以色列政壇引燃一場政治風暴。
據美國《福斯新聞》（FOX NEWS）報導，隨着美國司法部根據《艾普斯坦檔案透明法案》釋出超過350萬頁的最新檔案，艾普斯坦與以色列前總理巴拉克之間，長達數十年的不尋常聯繫隨之曝光。最新浮出的資料顯示，艾普斯坦不僅為巴拉克提供住所，更利用其龐大的人脈網路，為其引薦商界巨頭與如班農（Steve Bannon）等政治操盤手，搭建起一張足以左右政經局勢的祕密交流網。
此外長期以來，民間與網路上盛傳，艾普斯坦實為摩薩德安插在西方權貴間的「間諜」，旨在透過情色陷阱進行滲透與勒索；儘管以色列現任與前任情報首長，均對此堅決否認，稱這些指控為毫無根據的「陰謀論」，但由於艾普斯坦的猶太人身分，以及本次檔案公布的聯絡細節，仍難平息外界對其神祕資金來源，與特務背景的質疑，這場「權色交易」背後，是否存在更深層的國家意志，始終疑雲密佈。
在以色列，這場風暴更演變為政壇的生死鬥。現任總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在社群平台X上公開發難，直指巴拉克與艾普斯坦的親密關係，並非證明艾普斯坦為以國效力，反而揭示了巴拉克因20多年前的大選失利而耿耿於懷，企圖藉由境外反錫安勢力顛覆以色列民主政府。納坦雅胡更語帶諷刺地表示，這段關係證實了巴拉克為了重返權力，不惜與黑暗勢力共舞。
面對指控，曾於1999年至2001年擔任總理的巴拉克，則透過辦公室強力反擊，稱納坦雅胡的言論是「失敗政治家的絕望掙扎」與「轉移視線的拙劣戲碼」。儘管巴拉克承認曾多次出入艾普斯坦位於紐約的豪宅，甚至在造訪美國期間借住該處，但他強調一切純屬社交，並對這段交往表示「深感遺憾」，堅決否認涉及任何不法勾當。
