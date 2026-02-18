艾普斯坦是「摩薩德」特工？以色列前總理與淫魔往來甚密 納坦雅胡斥責

「淫魔」富豪艾普斯坦與以色列前總理巴拉克往來甚密。（歐新社）

隨著檔案連番解密，「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與以色列權力核心間的詭譎連結，也隨之浮出水面。文件披露，以色列前總理巴拉克（Ehud Barak）不僅與艾普斯坦往來甚密，甚至曾頻繁借住其住所；此案更深層地牽扯出情報機構「摩薩德」（Mossad）安插「勒索陷阱」的驚人陰謀論，已在以色列政壇引燃一場政治風暴。

據美國《福斯新聞》（FOX NEWS）報導，隨着美國司法部根據《艾普斯坦檔案透明法案》釋出超過350萬頁的最新檔案，艾普斯坦與以色列前總理巴拉克之間，長達數十年的不尋常聯繫隨之曝光。最新浮出的資料顯示，艾普斯坦不僅為巴拉克提供住所，更利用其龐大的人脈網路，為其引薦商界巨頭與如班農（Steve Bannon）等政治操盤手，搭建起一張足以左右政經局勢的祕密交流網。

請繼續往下閱讀...

此外長期以來，民間與網路上盛傳，艾普斯坦實為摩薩德安插在西方權貴間的「間諜」，旨在透過情色陷阱進行滲透與勒索；儘管以色列現任與前任情報首長，均對此堅決否認，稱這些指控為毫無根據的「陰謀論」，但由於艾普斯坦的猶太人身分，以及本次檔案公布的聯絡細節，仍難平息外界對其神祕資金來源，與特務背景的質疑，這場「權色交易」背後，是否存在更深層的國家意志，始終疑雲密佈。

在以色列，這場風暴更演變為政壇的生死鬥。現任總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在社群平台X上公開發難，直指巴拉克與艾普斯坦的親密關係，並非證明艾普斯坦為以國效力，反而揭示了巴拉克因20多年前的大選失利而耿耿於懷，企圖藉由境外反錫安勢力顛覆以色列民主政府。納坦雅胡更語帶諷刺地表示，這段關係證實了巴拉克為了重返權力，不惜與黑暗勢力共舞。

面對指控，曾於1999年至2001年擔任總理的巴拉克，則透過辦公室強力反擊，稱納坦雅胡的言論是「失敗政治家的絕望掙扎」與「轉移視線的拙劣戲碼」。儘管巴拉克承認曾多次出入艾普斯坦位於紐約的豪宅，甚至在造訪美國期間借住該處，但他強調一切純屬社交，並對這段交往表示「深感遺憾」，堅決否認涉及任何不法勾當。

Jeffrey Epstein's unusual close relationship with Ehud Barak doesn't suggest Epstein worked for Israel. It proves the opposite.



Stuck on his election loss from over two decades ago, Barak has for years obsessively attempted to undermine Israeli democracy by working with the… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו （@netanyahu） February 6, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法