川普逼宮割地？澤倫斯基反彈 亮「公投底牌」拒單方面讓步

烏克蘭總統澤倫斯基17日正式劃下領土讓步的政治紅線，強調任何涉及主權轉移的協議，均須經由全民公投表決，且烏克蘭人民絕不會接受單方面的國土割讓。在美、俄、烏三方於日內瓦展開關鍵談判之際，澤倫斯基公開抗拒美方的「不對稱施壓」，並對外釋放烏方堅持現狀維持的底牌。

《路透》報導，澤倫斯基近期對美國總統川普的不斷喊話，表達強烈不滿。川普曾多次要求烏克蘭做出讓步以達成和平，並警告若不儘速上桌談判，將面臨慘痛後果。澤倫斯基直言，川普僅對烏克蘭而非俄羅斯施壓的做法是「不公平的」，並表示他希望這僅是川普的談判戰術，而非最終決定。

澤倫斯基強調，雖然他尊重川普的和平努力，但他絕不是那種會在壓力下輕易屈服的人。他指出，施壓烏克蘭比施壓強大的俄羅斯容易，但任何和平方案若被視為「失敗的故事」，將無法為區域帶來長久穩定。

亮出公投紅線 拒絕單方面犧牲頓巴斯

美國新聞網站《Axios》在長達37分鐘的專訪中披露，美方特使已提議將頓巴斯（Donbas）部分區域轉為去軍事化的「自由經濟區」，但澤倫斯基對此高度戒備。他表示，根據烏美達成的共識，任何和平協議都必須交付公投。若協議要求烏克蘭單方面撤出，犧牲當地主權與公民權，公投絕對無法通過。

澤倫斯基強調：「感情上，人民永遠不會原諒這點。他們不會原諒我，也不會原諒美國。」不過他也釋出談判彈性，若協議內容是「凍結現狀」，即雙方停留在目前的戰鬥接觸線，他認為這類方案，才有機會在公投中獲得民眾支持。

《Axios》進一步指出，澤倫斯基對於俄羅斯新任談判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）展現出極大的不信任。他批評這位普廷幕僚傾向以「戰爭歷史根源」等哲學論調拖延時間，目的是為了替前線軍隊爭取喘息空間。澤倫斯基直言：「我們沒時間聽這些，必須做決定並結束戰爭。」

雖然在阿布達比舉行的軍事層面談判，在無人機監視停火機制上取得進展，但雙方在政治層面仍有巨大鴻溝。目前俄方僅同意提供1天的停火期，供烏克蘭舉行全國性公投或大選，與澤倫斯基要求的60天緩衝期相距甚遠，顯示雙方在核心誠意上，仍處於高度對峙。

