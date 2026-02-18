為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    數據個資保護疑涉違規 奈及利亞調查中國電商Temu

    2026/02/18 16:39 編譯張沛元／綜合報導
    奈及利亞已以違反保護個資規定為由調查中國電商Temu。圖為2024年8月22日拍攝的Temu商標。（路透）

    奈及利亞已以違反保護個資規定為由調查中國電商Temu。圖為2024年8月22日拍攝的Temu商標。（路透）

    西非國家奈及利亞的數據監管單位17日表示，已對中國電商巨頭Temu（拚多多跨境版）展開調查，理由是懷疑該公司違反數據法。此舉恐導致Temu在其非洲最大市場之一的奈國被罰款。

    值此全球日益關注Temu快速擴張之際，奈及利亞數據保護委員會（NDPC）表示，該調查肇因於對Temu的數據處理操作的擔憂，包括線上監控、處理隱晦、跨境傳輸與可能違反數據最小化規定。

    NDPC主席歐拉頓吉（Vincent Olatunji）已下令展開調查，並警告說，若發現有任何違規，處理數據的操作者將承擔法律責任。

    Temu發言人加耶哈（Robin Calleja）透過聲明表示，該公司將繼續與NDPC進行公開與建設性對話，以解決任何問題或疑慮。

    NDPC去年曾以違反數據保護規定為由，對非洲最大的付費電視營運商Multichoice Nigeria開罰7.66億奈拉（約台幣1800萬元）。

    根據NDPC調查，Temu處理約1270萬奈及利亞人、全球約7000萬名每日活躍用戶的個資。

    Temu是中國電商巨頭拚多多控股的子公司，在全球各地靠低價快速搶佔包括奈及利亞在內的許多市場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播