數據個資保護疑涉違規 奈及利亞調查中國電商Temu

奈及利亞已以違反保護個資規定為由調查中國電商Temu。圖為2024年8月22日拍攝的Temu商標。（路透）

西非國家奈及利亞的數據監管單位17日表示，已對中國電商巨頭Temu（拚多多跨境版）展開調查，理由是懷疑該公司違反數據法。此舉恐導致Temu在其非洲最大市場之一的奈國被罰款。

值此全球日益關注Temu快速擴張之際，奈及利亞數據保護委員會（NDPC）表示，該調查肇因於對Temu的數據處理操作的擔憂，包括線上監控、處理隱晦、跨境傳輸與可能違反數據最小化規定。

NDPC主席歐拉頓吉（Vincent Olatunji）已下令展開調查，並警告說，若發現有任何違規，處理數據的操作者將承擔法律責任。

Temu發言人加耶哈（Robin Calleja）透過聲明表示，該公司將繼續與NDPC進行公開與建設性對話，以解決任何問題或疑慮。

NDPC去年曾以違反數據保護規定為由，對非洲最大的付費電視營運商Multichoice Nigeria開罰7.66億奈拉（約台幣1800萬元）。

根據NDPC調查，Temu處理約1270萬奈及利亞人、全球約7000萬名每日活躍用戶的個資。

Temu是中國電商巨頭拚多多控股的子公司，在全球各地靠低價快速搶佔包括奈及利亞在內的許多市場。

