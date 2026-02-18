未通報神父性侵案！波蘭首度把主教送上刑事法庭

蘭塔爾努夫教區主教傑茲（Andrzej Jez）。（圖取自塔爾努夫教區官網）

波蘭神職人員過去往往被視為法律無法觸及的特權階級，如今這道防線已被打破。波蘭塔爾努夫（Tarnow）教區主教傑茲（Andrzej Jez）因涉嫌知情卻未通報神父性侵案，18日到法庭受審。這起案件創下波蘭首例，象徵司法權首度實質介入教會內部的管理體系，將宗教高層納入刑事問責範圍。

首開先例 主教涉嫌隱匿神父惡行

根據《法新社》報導，傑茲主教被控在知悉轄區內兩名神父對未成年人實施性侵後，未依法向執法機關舉報。檢方指出，其中一名神父涉及多名未成年受害者，其犯行甚至可追溯至1980年代。傑茲因此成為波蘭第一位因「未履行通報義務」，而面臨刑事審判的高階神職人員。

這起審判的法理依據，源自波蘭於2017年修訂的刑法。新法強制規定，任何知悉針對 15歲以下兒童性犯罪者，必須立即通報，否則即構成犯罪。這項法律變革成為檢方突破教會「內部沈默文化」的關鍵利器，也讓主教從昔日的道德仲裁者，轉變為必須為自己辯護的刑事被告。

這波對教會權威的司法追究，也讓波蘭社會開始重新檢視歷史。近年調查指出，即便是被視為民族英雄的已故波蘭裔教宗若望保祿二世（John Paul II），在擔任克拉科夫大主教期間，也曾被指控未通報已知的性侵案件。這些歷史疑雲引發了信眾對教會過去處理方式的強烈質疑，也加速了社會對神權體系的除魅過程。

審判發生的背景，正值波蘭社會經歷劇烈的世俗化轉型。雖然目前仍有近九成民眾自認是天主教徒，但接連爆發的醜聞與教會過度介入政治，已導致民眾實質參與率雪崩式下滑。數據顯示，每週參與彌撒的人數已從 1990年代初期的 70%驟降至 34%。 分析認為，此案判決將成為指標，定義現代法治國家與宗教組織間的權力邊界，也考驗著波蘭司法體系能否在宗教壓力下維持獨立性。

塔爾努夫教區隨後發表聲明，否認傑茲主教有任何違法行為，強調教區近年已向警方通報十餘起案件，並持續落實「零容忍」政策。傑茲的辯護律師則在開庭前拒絕發表評論。

