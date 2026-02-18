為中國征戰奧運被范斯點名！外媒揭谷愛凌一年狂賺「千萬紅錢」

中美混血的谷愛凌。（路透）

前NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）日前重砲批評谷愛凌（Eileen Gu）出生於美國卻代表中國出征奧運，並稱其為「叛徒」，使其再度陷入國籍輿論風暴。美國副總統范斯（JD Vance）首度發聲，他期望受美國教育與自由體制培養的公民，應選擇為美國效力。

據《福斯新聞》報導，范斯在接受專訪時說到，他並不清楚谷愛凌目前的確切法律身分，也不打算介入奧委會的權限，但身為副總統，他絕對會為美國運動員加油。范斯更指出，任何在美國成長、受益於美國教育體系與自由環境的人，理應代表美國在世界舞台競爭。

請繼續往下閱讀...

自2019年宣布代表中國參賽以來，關於谷愛凌的國籍問題的爭論從未停歇。前NBA球星坎特近日更在社群平台X上，重砲抨擊谷愛凌是「叛徒」。坎特怒轟，谷愛凌利用美國的自由環境創造聲望，卻選擇效力於人權紀錄不佳的獨裁政權，並藉此賺取荷包滿滿的代言費，「每當人權議題被提起時，她就消失了」。報導指出，谷愛凌從未對新疆維吾爾族人權、黎智英案等議題公開表態。

儘管谷愛凌強調代表中國，是為了回饋母親的故鄉，但其背後的龐大商業利益，仍引發外界質疑。據統計，谷愛凌2025年的單年收入估計高達2300萬美元，主要來自與中國銀行（Bank of China）等中資企業的贊助。《華爾街日報》日前更揭露，北京市體育局在2025年支付了谷愛凌，與另一名美裔花滑選手朱易共計660萬美元，作為爭取2026米蘭冬奧佳績的報酬；過去三年間，兩人據稱已領取近1400萬美元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法