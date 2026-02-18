親美親中路線對決？杜特蒂女兒宣布選總統 怒轟小馬可仕「背信」

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂18日於馬尼拉正式宣布，將角逐2028年總統大位。（歐新社）

菲律賓政壇爆發震撼彈，現任副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）18日正式宣布將角逐2028年總統大位。這項宣告標誌著她與現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的聯盟徹底崩解，也預告了兩大政治家族的外交與權力鬥爭全面引爆。《法新社》報導指出，薩拉痛批昔日盟友「背信」，雙方衝突已無轉圜餘地。

薩拉在聲明中展現強硬姿態，直言：「我是薩拉．杜特蒂。我將競選菲律賓總統。」她不僅宣布參選，更在簡短演說中砲火全開，指控小馬可仕貪腐，並痛批他在2022年大選兩人聯手取得壓倒性勝利後，並未履行競選承諾。薩拉強調，她在執政初期就已發現小馬可仕對於國家職責缺乏真誠，雙方在2025年便已爆發公開衝突。

這場選戰被視為兩大勢力對國家發展方向的角力。小馬可仕上任後採取與前朝迥異的方針，積極強化與華府的軍事合作；反觀薩拉背後的杜特蒂家族，則傾向維持其父執政時期的親北京路線。隨著薩拉正式宣戰，這場恩怨已從政權內部的摩擦，升級為兩大外交路線的對抗，預料將對菲律賓未來在南海議題上的立場產生深遠影響。

杜特蒂臨國際審判 薩拉背水一戰

薩拉宣布參選的時機點極為敏感。她的父親、前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）即將在荷蘭國際刑事法院（ICC）面臨審前聽證會，針對其任內血腥掃毒涉及的指控進行辯護。對杜特蒂家族而言，這場為期4天的聽證會極大程度影響了家族的政治存續。

與此同時，菲律賓國內針對薩拉的彈劾行動也持續進行中。2月9日，菲律賓神職人員對她提出新一波彈劾投訴。依據菲律賓憲法，若彈劾案在參議院審理通過，薩拉將被剝奪政治權利，進而無緣2028年大選。

