    首頁 > 國際

    台灣有事發酵！關西經濟代表團訪中被拒

    2026/02/18 14:52 即時新聞／綜合報導
    日媒17日獲悉，日本關西經濟聯合會會長松本正義原考慮3月訪問中國，但目前已經取消。（彭博資料照）

    日媒17日報導，日本綜合性經濟團體「關西經濟聯合會」會長松本正義日前曾考慮3月訪問中國，但目前已經放棄。據悉，日本首相高市早苗「台灣有事」國會答詢引發北京反彈，可能是松本訪中行程告吹的主要原因。

    共同社報導，消息人士透露，中國方面以3月5日將在北京開幕的14屆全國人大4次會議為由，婉拒松本正義到訪。除了松本已取消的訪問計畫之外，關西經濟界仍在商討於今年秋季派遣代表團訪中，與中國領導層、經濟團體領袖會面。

    關西經濟聯合會成立於1946年10月，是由經濟團體、法人等會員共組而成的綜合性經濟團體，其使命是讓關西的經濟界人士發表振興經濟的意見，並透過實踐這些理念，重振二戰後的日本經濟。

    松本正義此前曾表示，訪中意在感謝中國去年對2025年世界博覽會（大阪關西世博）提供的協助，並為惡化的中日關係打開新局。中國在世博會建造了中國館，去年7月訪日的中國國務院副總理何立峰即造訪了中國館。

    去年11月18日，松本正義在記者會上透露了關西經濟界有意派遣代表團訪中一事。談及高市早苗的「台灣有事」答詢，松本當時稱，「對關西來說，中國是最大的貿易夥伴國，因此相當憂心」。

    報導稱，由日中經濟協會、經團聯、日本商工會議所3大組織領銜的經濟代表團，同樣延後了原定今年1月訪問北京的行程，且下次訪中時間未定，兩國的經濟交流已出現了障礙。

    無獨有偶，日中經濟協會與日本國際貿易促進協會今年1月初舉行新年會，中國駐日大使吳江浩卻罕見缺席。往年，中國駐日大使都會親自出席並致詞，相關人士指出，「這項活動已持續數十年，幾乎沒有印象（中國駐日）大使曾缺席。」

