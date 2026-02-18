搶當接班人？范斯、魯比歐爆2028瑜亮情結 本人親揭真相

美國副總統范斯（右）與國務卿魯比歐（左）早在參議院共事時期就已建立友誼。（彭博資料照）

美國總統川普的第二任期才剛邁入第二年，華盛頓政壇卻已開始熱議「後川普時代」的接班人選。外界盛傳副總統范斯（JD Vance）與國務卿魯比歐（Marco Rubio）可能成為2028年共和黨總統初選的競爭對手。對此，范斯週二（17日）出面駁斥，強調兩人之間「完全沒有衝突」。

范斯接受《福斯新聞》訪問時表示：「媒體總愛製造根本不存在的衝突，這很有趣。」他強調自己是受美國人民之託擔任副總統，目前的重心是把工作做好，「未來的職位以後再擔心」。

面對兩位得力助手被點名互爭大位，川普週一回應時顯得相當輕鬆。他說：「我還有三年任期，不需要現在擔心誰來接班。他們兩位都非常棒。」

魯比歐曾表態挺范斯

身為知名對中鷹派的國務卿魯比歐，早在去年12月就曾向《浮華世界》（Vanity Fair）表示，若范斯決定參選2028，「他會是我們的提名人，我也會是第一個支持他的人」。

不過，隨著白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）即將請產假，傳出范斯與魯比歐將輪流代班面對媒體。屆時這兩位川普政府的「重磅級人物」將直接在鎂光燈下「同台較勁」，勢必引發更多政治觀察家的比較與聯想。

