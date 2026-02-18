為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    搶當接班人？范斯、魯比歐爆2028瑜亮情結 本人親揭真相

    2026/02/18 09:48 編譯陳成良／綜合報導
    美國副總統范斯（右）與國務卿魯比歐（左）早在參議院共事時期就已建立友誼。（彭博資料照）

    美國副總統范斯（右）與國務卿魯比歐（左）早在參議院共事時期就已建立友誼。（彭博資料照）

    美國總統川普的第二任期才剛邁入第二年，華盛頓政壇卻已開始熱議「後川普時代」的接班人選。外界盛傳副總統范斯（JD Vance）與國務卿魯比歐（Marco Rubio）可能成為2028年共和黨總統初選的競爭對手。對此，范斯週二（17日）出面駁斥，強調兩人之間「完全沒有衝突」。

    范斯接受《福斯新聞》訪問時表示：「媒體總愛製造根本不存在的衝突，這很有趣。」他強調自己是受美國人民之託擔任副總統，目前的重心是把工作做好，「未來的職位以後再擔心」。

    面對兩位得力助手被點名互爭大位，川普週一回應時顯得相當輕鬆。他說：「我還有三年任期，不需要現在擔心誰來接班。他們兩位都非常棒。」

    魯比歐曾表態挺范斯

    身為知名對中鷹派的國務卿魯比歐，早在去年12月就曾向《浮華世界》（Vanity Fair）表示，若范斯決定參選2028，「他會是我們的提名人，我也會是第一個支持他的人」。

    不過，隨著白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）即將請產假，傳出范斯與魯比歐將輪流代班面對媒體。屆時這兩位川普政府的「重磅級人物」將直接在鎂光燈下「同台較勁」，勢必引發更多政治觀察家的比較與聯想。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播