為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄烏日內瓦會談首日結束　親俄人士：氣氛非常緊張

    2026/02/18 03:36 中央社

    1名與俄羅斯代表團關係密切的消息人士透露，烏克蘭與俄方談判代表已結束在日內瓦舉行的和平會談首日行程，強調談判氣氛非常緊張。這個由美方斡旋的會談預計進行2天。

    法新社報導，消息人士說「今日到此為止」，「持續6小時的談判已結束，氣氛非常緊張。不過，週三（18日）會繼續進行會談」。

    美國總統川普（Donald Trump）近日受訪表示，他希望烏克蘭能在會談前儘速與俄羅斯達成協議。

    川普搭乘美國總統專機「空軍一號」返回華府時對媒體說：「烏克蘭最好快點上談判桌。」

    俄羅斯目前占領約20%烏克蘭國土，包括2014年併吞的克里米亞（Crimea）以及2022年前就已奪取的烏東頓巴斯（Donbas）部分地區。俄軍近來空襲烏國能源基礎設施，導致數十萬人在嚴冬中無法取得暖氣與電力。

    除了領土爭議，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠控制權、戰後西方部隊在烏克蘭可能扮演的角色上，俄烏也存有重大分歧。

    俄烏之前在阿布達比舉行兩輪會談，雙方雖稱具建設性，但未取得重大突破。（編譯：洪啓原）1150218

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播