俄烏日內瓦會談首日結束　親俄人士：氣氛非常緊張

1名與俄羅斯代表團關係密切的消息人士透露，烏克蘭與俄方談判代表已結束在日內瓦舉行的和平會談首日行程，強調談判氣氛非常緊張。這個由美方斡旋的會談預計進行2天。

法新社報導，消息人士說「今日到此為止」，「持續6小時的談判已結束，氣氛非常緊張。不過，週三（18日）會繼續進行會談」。

美國總統川普（Donald Trump）近日受訪表示，他希望烏克蘭能在會談前儘速與俄羅斯達成協議。

川普搭乘美國總統專機「空軍一號」返回華府時對媒體說：「烏克蘭最好快點上談判桌。」

俄羅斯目前占領約20%烏克蘭國土，包括2014年併吞的克里米亞（Crimea）以及2022年前就已奪取的烏東頓巴斯（Donbas）部分地區。俄軍近來空襲烏國能源基礎設施，導致數十萬人在嚴冬中無法取得暖氣與電力。

除了領土爭議，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠控制權、戰後西方部隊在烏克蘭可能扮演的角色上，俄烏也存有重大分歧。

俄烏之前在阿布達比舉行兩輪會談，雙方雖稱具建設性，但未取得重大突破。（編譯：洪啓原）1150218

