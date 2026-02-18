美軍持續出擊 在東太平洋與加勒比海擊沉疑涉毒船隻釀11死

美軍16日在東太平洋與加勒比海，對3艘涉嫌走私毒品的船隻發動攻擊，造成11人死亡。（法新社檔案照）

美軍南方司令部（SOUTHCOM）17日表示，在東太平洋與加勒比海對3艘涉嫌走私毒品的船隻發動攻擊，造成11人死亡。

南方司令部在社群平台X發文指出，16日晚間的打擊行動中，「東太平洋第一艘船上有4人喪生，第二艘有4人，加勒比海的第三艘則有3人。美軍無人傷亡。」

貼文附上3艘船隻遇襲的影片，其中兩艘在靜止狀態下被擊中，第三艘則在水面疾駛。攻擊前可見其中兩艘船上有人員活動。

美國自9月初開始鎖定涉嫌走私船隻，迄今已擊斃超過140人，並摧毀數十艘船隻。

川普政府堅稱，美國正與在拉丁美洲活動的所謂「毒品恐怖分子」交戰，但未提供確切證據證明目標船隻涉及毒品走私，引發關於行動合法性的激烈辯論。

國際法專家與人權團體表示，這些打擊行動可能構成法外處決，因為攻擊對象顯然是未對美國構成立即威脅的平民。

華府在加勒比海部署龐大兵力，近月來多次打擊涉嫌販運毒品的船隻、扣押油輪，並發動突襲行動逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。

不過，美國部署的核心「福特號」（USS Gerald R. Ford）航空母艦及數艘護航驅逐艦，已被調往中東。川普揚言，若未能達成核協議，將對伊朗採取軍事行動。

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command （@Southcom） February 17, 2026

