    國際

    美軍持續出擊 在東太平洋與加勒比海擊沉疑涉毒船隻釀11死

    2026/02/18 01:16 國際新聞中心／綜合報導
    美軍16日在東太平洋與加勒比海，對3艘涉嫌走私毒品的船隻發動攻擊，造成11人死亡。（法新社檔案照）

    美軍南方司令部（SOUTHCOM）17日表示，在東太平洋與加勒比海對3艘涉嫌走私毒品的船隻發動攻擊，造成11人死亡。

    南方司令部在社群平台X發文指出，16日晚間的打擊行動中，「東太平洋第一艘船上有4人喪生，第二艘有4人，加勒比海的第三艘則有3人。美軍無人傷亡。」

    貼文附上3艘船隻遇襲的影片，其中兩艘在靜止狀態下被擊中，第三艘則在水面疾駛。攻擊前可見其中兩艘船上有人員活動。

    美國自9月初開始鎖定涉嫌走私船隻，迄今已擊斃超過140人，並摧毀數十艘船隻。

    川普政府堅稱，美國正與在拉丁美洲活動的所謂「毒品恐怖分子」交戰，但未提供確切證據證明目標船隻涉及毒品走私，引發關於行動合法性的激烈辯論。

    國際法專家與人權團體表示，這些打擊行動可能構成法外處決，因為攻擊對象顯然是未對美國構成立即威脅的平民。

    華府在加勒比海部署龐大兵力，近月來多次打擊涉嫌販運毒品的船隻、扣押油輪，並發動突襲行動逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。

    不過，美國部署的核心「福特號」（USS Gerald R. Ford）航空母艦及數艘護航驅逐艦，已被調往中東。川普揚言，若未能達成核協議，將對伊朗採取軍事行動。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

