為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中東緊張局勢升高 美伊日內瓦第2輪核談判僅4小時結束

    2026/02/17 22:28 國際新聞中心／綜合報導
    伊朗最高領袖哈米尼17日在德黑蘭一場儀式上警告美國，指美國及其總統無法摧毀伊朗。（歐新社）

    伊朗最高領袖哈米尼17日在德黑蘭一場儀式上警告美國，指美國及其總統無法摧毀伊朗。（歐新社）

    美國與伊朗17日在瑞士日內瓦展開的第二輪間接核談判僅持續4小時便告結束。會談由阿曼居中調解，焦點集中在伊朗核計畫的限制與國際原子能總署（IAEA）的監督機制，但在美國加強中東軍事部署、伊朗舉行荷姆茲海峽大規模軍演的情況下，導致區域緊張局勢進一步升高。

    伊朗代表團由外交部長阿拉奇率領，他強調，伊朗帶著「具體構想」尋求公平協議，但「絕不會在威脅下屈服」。伊朗副外長塔赫特—拉萬奇則表示，若美國展現誠意解除制裁，德黑蘭願在濃縮鈾庫存問題上讓步。據了解，伊朗提出願意把庫存的濃縮鈾濃度稀釋至60%，但拒絕將其出口國外。

    美方代表團由川普總統特使魏科夫與總統女婿庫希納領導。川普先前表示，自己將「間接參與」談判，並警告若伊朗未能達成協議，後果將「非常嚴峻」。國務卿魯比歐則強調總統傾向以和平方式解決問題。

    IAEA總幹事葛羅西分別在16、17日與伊美代表團會面，凸顯核查機制在談判中的核心地位。任何協議若要落實，必須允許IAEA全面恢復對伊朗核設施的檢查。

    伊朗革命衛隊16日宣布在荷姆茲海峽展開實彈軍演，17日談判期間更以海事安全為由，加碼宣布關閉海峽部分航道。這是美國動用軍事威脅以來，伊朗首度關閉荷姆茲海峽。據伊朗媒體報導，演習期間多枚飛彈從伊朗境內及沿海發射，精準擊中目標。該海峽為全球重要能源通道，約2成世界石油運輸經由此地。

    目前美國海軍「福特號」航空母艦已駛往中東，將與「林肯號」航艦及其護衛艦隊會合。15日的衛星影像顯示，林肯號距離伊朗海岸僅約700公里。上週，美軍曾擊落一架接近林肯號的伊朗無人機，並指控伊朗試圖攔截美國船隻。

    伊朗最高領袖哈米尼17日回應稱，美國航艦固然危險，但「更危險的是能將航艦送入海底的武器」，並強調美國無法推翻伊斯蘭共和國政權。

    伊朗副外長甘巴里稍早指出，為確保協議持久性，美國也須在具有高且快速經濟回報的領域獲得好處。他向美國提出「繁榮方案」，談判內容包括油氣田共同合作與開採、礦業投資，甚至飛機採購。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播