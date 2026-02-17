伊朗演訓封鎖荷姆茲海峽 美伊「核談」軍事對峙升溫

伊朗革命衛隊舉行軍演，朝荷姆茲海峽發射多枚飛彈，宣稱精準擊中目標。（法新社）

伊朗國家電視台17日宣布，因「安全及海事考量」進行實彈演習，將封鎖全球最重要石油運輸通道之一的荷姆茲海峽部分區域數小時。這是美國威脅對伊朗採取軍事行動以來，德黑蘭首次封鎖該海峽部分區域。

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社表示，多枚飛彈從伊朗境內及沿海發射，精準擊中荷姆茲海峽目標。革命衛隊海軍指揮官強調，海峽主航道由伊朗掌控，維護區域安全「沒有紅線」。

請繼續往下閱讀...

荷姆茲海峽是關鍵國際貿易通道，全球約2成石油運輸經由此地。封鎖消息傳出後，國際油價應聲上漲，布蘭特原油交易價升至每桶68.74美元。

此次軍事行動正值美伊在瑞士日內瓦展開第二輪間接核談判之際。談判由阿曼調解，聚焦伊朗核子計畫，雙方代表並未直接會面。伊朗外長阿拉奇強調，德黑蘭帶著「具體構想」尋求公平協議，但「絕不會在威脅下屈服」。

與此同時，美國持續增兵中東，全球最大航空母艦「福特號」正駛往該區域，與已部署的「林肯號」會合。伊朗最高領袖哈米尼17日警告：「軍艦當然危險，但更危險的是能擊沉軍艦的武器。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法