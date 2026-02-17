伊朗封鎖海峽軍演 最高領袖嗆：美軍將被打到爬不起身

伊朗最高領袖哈米尼（見圖）對美國嗆聲，聲稱美軍會被伊朗「打到地上爬不起來」。（路透）

伊朗與美國今（17）日在瑞士再度進行核談判，而伊朗在談判開始不久後即封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）進行軍演，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）更對美國嗆聲，聲稱美軍會被伊朗「打到地上爬不起來」。

《路透》報導，伊朗與美國今日在瑞士日內瓦（Geneva）進行談判，但談判開始數小時後，伊朗透過具半官方性質的法爾斯通訊社（Fars）宣布封鎖部分荷姆茲海峽數小時，期間伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）將進行軍事演習。

全球約有1/5的石油經由荷姆茲海峽出口到各國。伊朗政府過去曾威脅，若遭到攻擊就會封鎖荷姆茲海峽的商業航運。

美國總統川普（Donald Trump）近日曾說，伊朗「政權更動」將會是最棒的事。針對川普言論，伊朗最高領袖哈米尼今日回應，美國沒有辦法迫使伊朗政府下台。

哈米尼還嘲諷：「美國總統說他們的軍隊是世界最強，但世界上最強的軍隊，有時候會被打到爬不起來。」

