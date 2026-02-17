為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗封鎖海峽軍演 最高領袖嗆：美軍將被打到爬不起身

    2026/02/17 22:12 即時新聞／綜合報導
    伊朗最高領袖哈米尼（見圖）對美國嗆聲，聲稱美軍會被伊朗「打到地上爬不起來」。（路透）

    伊朗最高領袖哈米尼（見圖）對美國嗆聲，聲稱美軍會被伊朗「打到地上爬不起來」。（路透）

    伊朗與美國今（17）日在瑞士再度進行核談判，而伊朗在談判開始不久後即封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）進行軍演，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）更對美國嗆聲，聲稱美軍會被伊朗「打到地上爬不起來」。

    《路透》報導，伊朗與美國今日在瑞士日內瓦（Geneva）進行談判，但談判開始數小時後，伊朗透過具半官方性質的法爾斯通訊社（Fars）宣布封鎖部分荷姆茲海峽數小時，期間伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）將進行軍事演習。

    全球約有1/5的石油經由荷姆茲海峽出口到各國。伊朗政府過去曾威脅，若遭到攻擊就會封鎖荷姆茲海峽的商業航運。

    美國總統川普（Donald Trump）近日曾說，伊朗「政權更動」將會是最棒的事。針對川普言論，伊朗最高領袖哈米尼今日回應，美國沒有辦法迫使伊朗政府下台。

    哈米尼還嘲諷：「美國總統說他們的軍隊是世界最強，但世界上最強的軍隊，有時候會被打到爬不起來。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播