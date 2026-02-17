巴基斯坦西北省分恐攻 至少17死多人受傷

巴基斯坦西北部的開伯爾-普什圖省發生恐攻，至少17人身亡。（法新社）

巴基斯坦西北部的開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）今（17）日發生兩起炸彈攻擊與一場激烈槍戰，造成至少17人死亡，其中3人是平民。

《法新社》報導，根據巴基斯坦軍方以及一名安全官員的說法，武裝分子的攻擊目標是巴焦爾特區（Bajaur district）的一座檢查站與班努鎮（Bannu）一間警察局。

請繼續往下閱讀...

軍方指出，武裝分子驅使一輛載有爆炸物的車輛撞向檢查站附近的牆壁，造成11名安全人員與1名女孩死亡，另外還有7人受傷，而武裝份子逃離現場時有數十人遭到安全部隊擊斃。

軍方定調這起事件是「懦弱的恐怖攻擊」，犯案者是「印度代理人」組織。

安全人員表示，另一起攻擊發生在班努鎮，一輛被裝上炸彈的人力車在米力揚警局（Miryan police station）爆炸，導致2名平民死亡與17人受傷。

警方後續在香拉縣（Shangla district）進行了搜查行動，過程中擊斃了3名武裝份子，但也有3名警員殉職；開伯爾-普什圖省警方在聲明中指出，這3名武裝分子牽涉到「針對中國公民的攻擊」。

中國近年來在巴基斯坦投入了數十億美元，但這些由中國資助的建設項目引發不滿，而中國公民也頻頻遭到攻擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法