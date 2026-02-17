Z世代寧願睡覺也不做愛？調查揭示新世代親密觀

專家認為，Z世代會把時間花在各種應用程式、社群平台上，而非實體社交場所；示意圖，圖與新聞事件無關。（路透社資料照）

1997年至2012年出生的人又被稱作Z世代，EduBirdie對2000人進行的一項調查，67%的Z世代寧願選擇好好睡一覺，也不願意有性行為。流行文化與媒體分析師亞歷西恩科（Julia Alexeenko）認為，Z世代會把時間花在各種應用程式、社群平台上，而非實體社交場所，這未必是壞事。

《紐約郵報》報導，更讓前幾代「奔放」族群震驚的是，調查顯示64%的年輕人優先考慮穩定工作，59%專注於個人成就，半數重心放在維持健康的友誼，另有46%寧願獨處，也不想發生性關係。

儘管如此，Z世代也並非完全保守。37%曾有過性方面，29%曾在公共場合發生性行為，23%曾在工作時傳性暗示訊息。

亞歷西恩科指出，與其簡單將Z世代貼上「保守」標籤，更值得觀察的是，他們是否只是提高親密關係的門檻，而非徹底拒絕性本身。

數據同時顯示，Z世代在親密關係上比年長世代更有意識：82%堅持在親密前討論界線，92%有自信在床上說「不」。避免沒有意義、事後後悔的經驗，並非錯誤選擇。

性神經科學家蘇（Debra Soh）在其著作《Sextinction: The Decline of Sex and the Future of Intimacy》提到，社群媒體對理想伴侶的過度理想化，可能影響親密關係的形成。她認為，一方面讓部分男性誤以為擁有大量粉絲的網紅有可能對他們產生興趣；另一方面，也讓部分女性對伴侶條件設定過高，例如身高與財務能力等。

