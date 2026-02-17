獲邀開箱台灣總統府 日本大胃女王Angela佐藤︰永遠難忘的新年！

2026農曆春節期間，台灣總統賴清德邀請日本YouTuber「Iku老師」、著名大胃女王Angela佐藤共同開箱總統府。（總統府提供）

2026農曆春節期間，台灣總統賴清德邀請日本YouTuber「Iku老師」、著名大胃女王Angela佐藤（本名：佐藤綾里）共同開箱總統府、享用寓意吉祥的水餃，還一起拍攝拜年影片，引發台日熱議。對此，Angela佐藤今（17）日下午發文感謝賴清德總統的邀約，讓她留下非常難忘、美味又幸福的新年回憶。

Angela佐藤下午在IG、臉書粉專、Threads與X平台（原推特）用正體中文與日文，發文祝賀大家新年快樂，並提到今年發生了讓她難以置信的事情，也就是賴清德總統邀請她到台灣總統府參訪，而這件事對她來說，是她活了50年以來，人生中最光榮的一刻，「我一直都很喜歡台灣，也來過好多次，卻從來沒想過會有這樣的一天。」

Angela佐藤回憶，自己第一次親眼見到賴清德總統，能感受到他作為領袖的氣場與份量，同時還散發著待人真誠的溫暖與親切，「總統親自帶我參觀，還請我吃象徵吉祥的水餃，而且我一口氣吃了100顆（大胃王的使命），真的非常感謝這份溫暖的款待」，事後雙方分享各種趣事時，賴清德總統提到了日本海鮮議題，讓她心中再次充滿感謝。

Angela佐藤直言，自己之所以喜歡台灣，不單單只是因為美食或觀光，「一直以來，台灣給我的溫暖與支持，我都放在心裡。我喜歡台灣的理由有很多，像是美食與觀光，但最重要的，是台灣人重情重義的性格。在東日本大震災等困難時刻，台灣曾多次向日本伸出溫暖的援手。因此，這一天對我來說更加意義非凡。」

另外，整個參訪過程最令Angela佐藤感到驚喜的地方，莫過於賴清德總統笑著對她詢問︰「要不要選9個夜市，一起巡迴，把全部吃遍？」，這句話對超級熱愛大啖美食的貪吃鬼Angela佐藤來說，腦海中瞬間浮現「這也太幸福了吧！！」的歡呼，對方還加碼表示願意請客，讓她更加開心與期待，並幽默表示自己對台灣的愛，又更深了一層。

Angela佐藤表示，日本和台灣迄今一直保持著相互支持的友好關係，她非常感謝與珍惜這份羈絆，「希望有一天，我也能用自己的方式回饋這份溫暖。這將會是我永遠難忘的新年。」事後賴清德總統透過Threads回應Angela佐藤、Iku老師，除了提到很開心有機會2人來訪，還不忘跟2人喊話︰「要記得我們夜市的約定喔！」

