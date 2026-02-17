為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    又有台灣人在日詐騙！ 傳假扮警察騙走1500萬警當場逮人

    2026/02/17 16:21 即時新聞／綜合報導
    一名台灣籍男子涉嫌在日本假冒警官行騙，短短數週內鎖定高齡婦人下手，得手金額高達1500萬日圓（約新台幣300多萬元）。（歐新社）

    一名台灣籍男子涉嫌在日本假冒警官行騙，短短數週內鎖定高齡婦人下手，得手金額高達1500萬日圓（約新台幣300多萬元），手法老套卻屢屢奏效。日本警方指出，該嫌疑人疑與「匿名流動型犯罪集團」有關，目前正深入追查幕後共犯與資金流向。

    根據《NHK》報導，遭逮捕的是來自台灣、自稱公司職員的33歲男子林彥谷。他涉嫌於2025年12月至2026年1月間，與同夥共謀，冒充警官等公務人員，打電話至香川縣一名70多歲女性住處行騙。

    警方指出，嫌犯在電話中謊稱「妳被列為犯罪嫌疑人，需要確認金錢狀況」，以辦案為由不斷施壓，誘使對方將現金裝入紙袋，放置於住家玄關。被害婦人信以為真，依指示將1500萬日圓現金放好，嫌犯隨後前往取走。

    不僅如此，警方調查發現，林男於今年1月5日至22日間，也以相同手法詐騙鳥取縣米子市一名80多歲婦人。警方正是在他前往回收詐騙款項時將其逮捕，進一步追查後，確認其亦涉及香川縣這起案件。

    警方目前尚未說明林男是否坦承犯行，以及是否承認為共同犯罪。不過，辦案人員研判，此案極可能涉及所謂的「匿名流動型犯罪集團」，即成員彼此不熟識、透過網路招募、分工明確的詐騙組織，利用跨區域流動方式降低追查風險。

