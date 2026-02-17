不只廢核還要「保護費」？CNN爆：川普向伊朗索「稀土與石油」獨家開發權

圖為美軍「林肯號」航空母艦（USS Abraham Lincoln）。CNN 披露，美軍已將該艦部署至中東，旨在為週二的日內瓦談判施加極限壓力。（美聯社資料照）

美國與伊朗的關鍵談判週二（18日）將於日內瓦登場。儘管美軍「林肯號」航艦打擊群已就位、F-15 戰機進駐約旦，擺出大軍壓境姿態，但美國有線電視新聞網（CNN）引述消息指出，川普政府在談判桌上準備的真正籌碼，可能不只是飛彈，而是一份充滿商業算計的「資源開發清單」。

據報導，美方有意要求德黑蘭當局開放其石油、天然氣與稀土資源，給予美國「特權開發」，作為換取和平與經濟鬆綁的代價。

這場談判的美國代表團名單本身就釋出強烈訊號。與會者並非傳統職業外交官，而是由川普的兩位親信、地產大亨出身的特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）領軍。

CNN 分析，這種安排意味著川普繞過了傳統國務院體系，試圖以其家族慣用的「商業併購」模式來解決地緣政治危機。消息來源透露，在過去幾輪接觸中，美方已多次提及將「商業交易」與「核協議」掛鉤的可能性，其中明確包含給予美國企業進入伊朗能源與稀土市場的獨家權利。對川普而言，這是一場典型的「資源換和平」交易。

全中東反對開戰 僅以色列獨推油門

儘管美軍持續向中東增兵，試圖以軍事壓力逼迫伊朗就範，但區域內的氛圍卻異常緊繃。波斯灣阿拉伯國家擔心戰火將導致區域毀滅，正拼命遊說華府「給外交更多時間」。

一名中東外交官向 CNN 直言：「每個人都在反對動武。」該官員透露，以色列是目前區域內唯一敦促美國發動攻擊的國家，顯示納坦雅胡政府在推動對伊戰爭議題上，已陷入前所未有的戰略孤立。

美認了「盲打」：若推翻政權沒 B 計畫

除了商業算計，美軍對於「開戰後果」的掌握度也引發擔憂。國務卿魯比歐日前在國會聽證會上坦承，如果美軍真的發動攻擊並導致伊朗政權垮台，「沒人知道誰會接手」。

情報消息人士向 CNN 指出，相較於先前美軍在委內瑞拉行動中對馬杜羅政權結構的精準掌握，美方目前對伊朗權力核心的了解相當有限。一旦哈米尼政權崩潰，極端強硬的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）極可能填補權力真空，屆時局勢恐將比現在更難以收拾。

