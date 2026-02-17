為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    普廷神隱超過10天！健康再啟疑竇 澤倫斯基酸：他的時間不多了

    2026/02/17 15:30 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯總統普廷已超過10天未在公開場合露面。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷已超過10天未在公開場合露面。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）自本月5日發表演說後，已超過10天未在公開場合露面，再度引發外界對73歲的他健康狀況與動向作揣測。對此，俄國官媒近日播出普廷的相關畫面，但分析人士指出，這些內容可能為預錄素材，實際情況並未獲得官方證實。

    英國《鏡報》指出，普廷過去幾年曾多次短暫「消失」於公眾視野，本月5日發表演說後，已經許久未現身，克里姆林宮也未給明確說明，導致有健康惡化、已經身亡，甚至以替身出席活動的流言蜚語四起。俄國獨立媒體也曾報導其健康亮紅燈，但始終未獲官方證實。

    俄羅斯官方16日釋出普廷當天在莫斯科會見奧廖爾州州長克雷奇科夫（Andrei Klychkov）的照片，試圖平息外界質疑。不過，由於克里姆林宮未有明確說明，各種猜測仍持續發酵。

    在德國舉行的慕尼黑安全會議上，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）更語帶諷刺地表示，「時日不多，上帝保佑，他的時間不多了。」隨後他笑稱自己「比普廷年輕」，引發現場一片笑聲。

    多年來，普廷的健康狀況屢成為國際關注焦點。他曾被拍到手部顫抖、雙腿抽動、臉部浮腫，甚至在公開場合緊握桌緣。去年11月，他雙手出現腫脹泛紅、皮膚下青筋明顯的畫面，外界猜測可能與靜脈發炎或其他疾病有關。英國國民保健署（NHS）指出，靜脈發炎常見於年長者，也可能與癌症或肥胖相關。

    英國皇家國際事務學院（Chatham House）的俄羅斯與歐亞計畫資深顧問吉爾斯（Keir Giles）接受《每日快報》（Daily Express）訪問時表示，長期觀察普廷的人都能看出其身體狀況的波動。他指出，普廷有時顯得「相當病態」，臉部浮腫，演說時間僅數分鐘，與過去動輒連續4小時發言、神采奕奕的狀態相去甚遠。

    對此，外界謠傳普廷罹患癌症或帕金森氏症的消息多年來未曾停歇，但克里姆林宮始終否認相關說法，這次普廷又「消失」，再度引發國際討論。

