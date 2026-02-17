日本冬奧雙人花滑首金 三浦+木原7年羈絆一次看完

米蘭冬奧雙人花滑，16日由木原龍一（右）和三浦璃來（左）為日本奪下該項目首金，賽後木原忍不住落淚，三浦則在旁溫柔安慰。（歐新社）

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運當地時間16日，由33歲木原龍一和24歲三浦璃來拿下日本選手冬奧首枚雙人花滑獎牌，而且是最為耀眼的金牌，賽後木原忍不住跪地激動落淚，三浦則在旁溫柔安慰，也讓外界關注這2人7年來的羈絆。

據《NHK》報導，「璃來龍」組合誕生於2019年，三浦璃來當時找上已經參加過2屆冬奧的木原龍一合作，比三浦年長9歲的木原參賽經驗豐富，不斷協助磨練三浦。2人於2022年北京冬奧首度搭檔參賽，雖然在雙人花滑僅獲第7，但也幫助日本獲得團體賽銀牌。

在本次米蘭賽前，「璃來龍」已奪下2屆世界花滑錦標賽雙人組金牌，被認為是冬奧摘金的熱門組合。不過，在15日的短曲比賽時，由於木原龍一托舉三浦璃來時失誤，僅拿到73.11分暫居第5。

木原龍一透露，他當天心情非常沮喪，最後是哭著入睡，醒來時也一直在哭，16日踏上長曲賽場後又忍不住哭了出來。三浦璃來則在旁一直加油打氣，告訴他忘掉昨天從頭開始，「今天．我會為了龍一滑冰」。

在三浦的鼓勵下，木原終於克服15日的心魔，於長曲賽事中3次完美托舉三浦，2人賽後跪坐在冰面上緊緊相擁，最終長曲拿到158.13分，與短曲合算後逆轉奪冠。

比木原龍一小9歲的三浦璃來，從「被支持」的身分轉變成「提供支持者」，她笑稱自己「今天變成了姊姊」，並且相信憑藉著過去7年所累積的經驗，她和木原可以面對一切困難。

木原龍一16日完賽後跪地痛哭。（歐新社）

木原龍一、三浦璃來在冬奧雙人花滑摘金。（歐新社）

木原龍一在15日短曲失誤，賽後相當懊惱。（美聯社）

木原龍一15日在短曲成績出爐後表情凝重。（美聯社）

