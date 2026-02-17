17年中4次頭彩！她抱回6億被封「最幸運女人」 專家：不只是運氣

美國女子瓊安．金瑟（Joan Ginther）在17年間中過4次大獎、累計贏得2040萬美元（約新台幣6.4億元），被外界封為「美國最幸運的女人」。（圖擷取自Ｘ）

在多數人眼中，樂透中一次頭彩已是畢生難得的幸運，但美國女子瓊安．金瑟（Joan Ginther）卻在17年間中過4次大獎、累計贏得2040萬美元（約新台幣6.4億元），被外界封為「美國最幸運的女人」，也掀起外界對其是否真憑運氣的熱議。

綜合外媒報導，金瑟自1993年至2010年間，先後4次中獎，分別於1993年贏得540萬美元、2006年獲得200萬美元、2008年再中300萬美元，並在2010年一舉抱走1000萬美元大獎，總金額高達2040萬美元。

值得注意的是，金瑟擁有史丹佛大學（Stanford University）博士學位，曾在加州教授大學數學，對機率與統計具備專業背景。外界一度揣測，她是否利用數學優勢破解樂透機制。

對此，資深統計學家艾倫．薩爾茲伯格（Alan Salzberg）接受訪問時表示，樂透的機率結構其實不難理解，「這並不是非得擁有博士學位才能看懂的數學問題。」他強調，金瑟的連番中獎既不像神蹟，也不太可能是在幾乎零成本下達成，「真相可能介於兩者之間。她或許掌握部分規則與機率優勢，同時投入相當資金，才能累積出這樣的成果。」

薩爾茲伯格推測，金瑟可能將早期獎金再次投入購買彩券，提高整體中獎機率，並專挑賠率相對較佳的遊戲下手。此外，他也指出，若居住在鄉村地區，由於購買人數較少，在特定條件下確實可能提高中獎機率；反之，當頭獎金額飆高時，玩家暴增，反而會拉低個人中獎機會。

不過，專家也坦言，這並非一般人能複製的「致富公式」，即使懂得機率原理，也必須承擔長期投入的高額成本與風險。

金瑟於2024年4月13日因心血管疾病辭世，享壽77歲。她生前行事低調，鮮少公開露面，並將部分獎金慷慨捐助給孩童、親友與社區。友人形容，她並未因巨額財富改變生活方式，而是選擇低調度日。

