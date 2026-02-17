美眾議員AOC談協防台灣「難堪卡詞」 民主黨人也看不下去

民主黨籍眾議員歐加修-寇蒂茲面對「是否協防台灣」卻含糊其辭，引發批評，部分民主黨人認為歐加修-寇蒂茲「還沒準備好登上國際舞台擔任要角」。（美聯社）

美國民主黨籍的紐約州聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）傳出備戰2028總統大選，本月13日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）對於媒體詢問「是否協防台灣」卻含糊其辭，引發批評。部分民主黨人認為歐加修-寇蒂茲「還沒準備好登上國際舞台擔任要角」。

根據《國會山莊報》（The Hill）報導，歐加修-寇蒂茲13日出席慕尼黑安全會議受訪時被問到：「若中國對台動武，美國是否應該出兵保衛台灣？」沒想到平常能言善道的歐加修-寇蒂茲當場語塞，結巴地表示：「嗯……你知道……我覺得是……呃…這是……一種……呃…這是一種……這當然是一種……」，並表示這是一項長期以來的政策，希望能確保不走到這一步。接著歐加修-寇蒂茲補充，美國希望在經濟與外交政策上面執行這種作法，降低衝突發生的可能性，避免最後走到兵戎相見的地步。

紐約民主黨策略分析師申恩柯夫（Hank Sheinkopf）批評歐加修-寇蒂茲：「那原本像要是一場作秀的選美比賽，目的是要展示她懂國際議題，但結果卻完全暴露出她根本不懂，她還沒準備好在國際舞台上擔任重要角色。」申恩柯夫直言：「如果她要競選總統，她現在已經給了對手大量可以攻擊她的素材。」

紐約民主黨策略分析師雷尼許（Jon Reinish）提到，外交政策過去以來一直都是歐加修-寇蒂茲的弱項，以前在外交政策方面曾出錯過，不管是演講、訪談還是在一些非常高調的場合，「所以我也有點驚訝她會再度把自己放在這種可能出錯的位置上，而且這次還是在一個更受矚目的舞台」

喬治華盛頓大學政治管理學程主任貝爾特（Todd Belt）認為，歐加修-寇蒂茲在台灣議題上「沒有準備好回答」，這「不是一個好現象」。貝爾特指出：「如果你要走進那樣的場域，和外交政策的重量級人物同台較量，你就應該做好準備，你的政策幕僚也應該隨時讓你準備好回答這類問題。」

不過貝爾特評估，歐加修-寇蒂茲此次海外行程的正面影響將會高於負面影響，原因在於負面消息更加容易引發關注，貝爾特表示：「AOC過去一直是箭靶，但現在真的、真的還太早，我們通常要等到期中選舉之後，才會認為進入所謂的『隱形初選』階段。」

