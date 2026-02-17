歐洲衛星抓到了！美軍雙航艦夾擊伊朗 專家驚：規模超越「午夜之錘」行動

美國海軍尼米茲級核動力航空母艦「林肯號」（右）2月初與伯克級飛彈驅逐艦「小彼得森號」（USS Frank E. Petersen Jr.，左）及補給艦，在阿拉伯海並肩航行。（路透）

。英國廣播公司（BBC）透過分析衛星影像證實，美軍「林肯號」航艦打擊群已逼近伊朗外海，配合即將抵達的「福特號」超級航艦，其部署的深度與持續性，被軍事專家評估為高於去年美軍空襲伊朗核設施的「午夜之錘」行動（Operation Midnight Hammer）。分析指出，這顯示美軍正在建構一套可支撐高強度、長時間運作的威懾部署。

BBC報導，其查核部門利用歐洲哨兵二號（Sentinel-2）衛星所拍攝的公開影像，首度確認了「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航艦的確切位置。影像顯示，這艘核動力航艦位於阿曼外海約240公里處，距離伊朗海岸僅約700公里，正處於艦載機的最佳打擊半徑內。

請繼續往下閱讀...

除了林肯號，BBC還透過衛星追蹤到另外12艘美軍艦艇散布在中東關鍵水域，包括3艘伯克級驅逐艦組成的護航艦隊，以及部署在巴林、紅海與地中海東部的多艘飛彈驅逐艦與支援艦。

最引發關注的是，美軍並未止步於此。BBC指出，全球最大戰艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）預計在3週內抵達中東與林肯號會師。風險情資公司 Sibylline 執行長克倫普（Justin Crump）分析，這次的兵力部署顯得極不尋常。

克倫普指出，相較於1月美軍針對委內瑞拉的行動，以及去年6月空襲伊朗核設施的「午夜之鎚」行動，這次的軍力配置展現了「更強的深度與持續性」。他估算，一旦雙航艦就位，配合地面基地的戰機，若衝突升高，美軍每日可支撐高達800架次的空中打擊任務，其目標在於大幅削弱伊朗及其代理人的反制能力。

不只是打擊 更是「可持續交戰」準備

針對美軍的戰略意圖，克倫普強調，這已不只是單純的打擊準備，而是一個能隨時升級或降級的廣泛威懾部署。他分析，這次的兵力結構設計，旨在「維持一場交戰」（sustain an engagement），並反制區域內對美軍或以色列的所有潛在報復。

面對美軍大軍壓境，伊朗也做出強硬回應。伊朗革命衛隊（IRGC）16日在荷姆茲海峽舉行大規模海上演習，展示其封鎖全球原油生命線的能力，區域緊張情勢持續升高。

BBC查核衛星影像證實，美軍核動力航艦「林肯號」目前位處阿曼外海的阿拉伯海，距離伊朗僅約700公里。（圖翻攝自BBC網頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法