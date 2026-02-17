「如果我死了，至少還有孩子」烏克蘭政府出資 協助士兵冷凍精子

一名從被圍困城市蘇梅（Sumy）撤離的2個月大孤兒，在基輔心臟中心接受照護。對烏克蘭而言，無論是前線士兵凍精，還是後方守護孤兒，都是為了保住國家的血脈。（路透資料照）

戰爭不僅摧毀建築，更重創國家人口結構。據英國廣播公司（BBC）報導，面對俄羅斯入侵導致的前線傷亡與人口外流，烏克蘭正推行一項戰時配套政策，由政府出資提供前線士兵免費冷凍生殖細胞。這項措施在戰時具有沉重的象徵意義，目的是確保即便戰士犧牲，家屬仍保有延續家庭的機會。

35歲的國民警衛隊士兵馬克西姆（Maxim）在重返東部前線前，於妻子勸說下前往基輔的生殖診所。「我們的男性正在戰場上犧牲，」馬克西姆受訪時形容，「這關乎國家未來的生存。」

對他來說，這管冷凍精子是給妻子的最後保障，也是心理慰藉。馬克西姆坦言，前線無人機威脅無所不在，長期的死亡恐懼造成巨大壓力，進而影響生理機能與生殖能力，因此必須提前為未來做打算。

因應人口危機 國家提供「凍精」選項

這項政策反映了烏克蘭深陷的人口困境。戰爭加劇了原本低迷的出生率，大量年輕男性在戰場傷亡，數百萬婦女避難海外。為此，烏克蘭國會立法提供士兵免費凍精服務。推動法案的議員德米特里耶娃（Oksana Dmitrieva）表示，這是為了支持那些正在保衛國家未來的戰士，不讓他們失去自己的未來。

該法案初期曾引發爭議。舊版條文規定捐贈者死亡即銷毀樣本，導致許多遺孀無法使用亡夫留下的精子，甚至被迫提告。在輿論關注下，國會隨後修法，允許陣亡士兵樣本免費保存3年，並在生前書面同意的前提下供伴侶使用。

遺孀凱特琳娜（Katerina Malyshko）是受害者之一。丈夫維塔利（Vitaly）在胚胎植入前夕遭俄軍炸死，診所一度依規拒絕讓她使用胚胎。歷經半年訴訟勝訴後，她感嘆：「這是我紀念丈夫的方式。」凱特琳娜表示，雖然目前尚未準備好，但她希望能保有這個選擇權。

基輔生殖醫學中心主任霍利科娃（Oksana Holikova）指出，戰爭壓力嚴重影響國民身心健康。診所孕婦數量銳減，許多女性因焦慮導致生理期紊亂，甚至需服用抗憂鬱藥物。她分析，這是一種「延遲生活症候群」（delayed life syndrome），人們因恐懼而暫停生育等重大決定。在這場漫長戰爭中，每一個新生命的誕生都顯得格外珍貴。

