力挺「歐版川普」！魯比歐親自為匈總理奧班站台迎戰「回歸歐洲」

美國國務卿魯比歐（左）16日親赴布達佩斯，與有「歐洲版川普」之稱的匈牙利總理奧班（右）握手致意。（路透）

匈牙利將於4月12日舉行國會大選，這場選舉已超越單純的內政層次，演變為華府與布魯塞爾（歐盟）在歐洲心臟地帶的角力場。美國國務卿魯比歐16日親赴布達佩斯，公開力挺被戲稱為「歐洲版川普」的現任總理奧班（Viktor Orbán），與主張「回歸西方」的反對派領袖馬加爾（Péter Magyar）形成激烈的路線拉鋸。

美卿罕見「公然助選」：你的成功就是美國成功

據《美聯社》報導，魯比歐在布達佩斯與奧班會面時，打破了外交官通常避免介入他國內政的慣例，毫不避諱地展現川普政府對這位匈牙利強人的絕對支持。魯比歐直言，奧班與川普擁有「非常、非常緊密的個人關係」，並對奧班說出了一句極具分量的政治承諾：「川普總統深切致力於你的成功，因為你的成功就是我們的成功。」

請繼續往下閱讀...

奧班自2010年執政以來，不僅在國內推行保守民族主義路線，更將川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）口號改編為「讓歐洲再次偉大」（Make Europe Great Again）。他在俄烏戰爭爆發後，持續維持與俄羅斯的能源與政治聯繫，甚至在川普回鍋後獲得美國給予的能源制裁豁免，成為美歐制裁網中一個特殊的戰略節點 。

面對強勢執政與來自華府的強力加持，奧班正面臨執政16年來最嚴峻的挑戰。由前執政黨內部人士馬加爾領導的「蒂薩黨」（Tisza），在最新民調中聲勢領先。馬加爾16日在造勢大會上宣示，若當選將終止匈牙利「漂離歐盟」的狀態，並批評奧班政府的親俄立場導致國家在西方陣營中遭到孤立。

馬扎爾強調：「匈牙利的位置在歐洲。」他承諾將修復與歐盟的關係，解凍因法治爭議遭凍結的資金，並試圖將這場選舉定義為「向東（靠攏俄羅斯）還是向西（回歸歐盟）」的歷史選擇。

地緣政治角力 牽動普廷在歐布局

報導分析，這場選舉結果將直接連動地緣政治局勢。若奧班連任，意味著川普路線在歐洲獲得強而有力的政治盟友，且普廷在歐盟內部可能繼續保有一個具影響力的施力點；反之，若馬扎爾勝出，則可能代表匈牙利將重新歸隊西方主流陣營，歐盟對抗俄羅斯的陣線或將更加一致。

魯比歐此行還簽署了美匈核能合作協議，顯示華府正透過能源與政治支持，試圖鞏固這位歐洲盟友的地位，以抗衡歐盟內部的反川普勢力。

匈牙利反對派領袖馬加爾（Peter Magyar）有望挑戰掌權16年的現任總理奧班。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法