日民調：高市早苗內閣支持率72％ 連5個月破7成

日本產經新聞社與富士新聞網（FNN）14、15日聯合民調顯示，高市早苗內閣支持率達72.0%，較1月下旬調查上升1.2個百分點，政權成立以來連續5個月維持在7成以上高水準；不支持率為22.8%，較上次略降0.6個百分點。

民調顯示，對高市政權進行推動修憲的準備工作，67.1%受訪者表示贊成，遠高於反對的25.2%，顯示修憲議題在當前日本民意中具一定支撐力。高市在自民黨於眾議院選舉單獨取得超過2/3席次後表示，將持續努力，儘速營造推動修憲公投的環境。

針對眾議院選舉結果，55.6%認為「結果良好」，31.5%表示「不佳」。至於未來理想的政權架構，34.8%支持由自民黨與日本維新會組成聯合政府，26.5%認為自維之外，應再納入國民民主黨，另有24.1%選擇其他組合。

在經濟政策方面，自民黨提出「飲料食品商品消費稅2年限期歸零」的政見，獲52.5%支持，40.3%反對。在贊成減稅的受訪者中，75.5%希望於今年內啟動，顯示日本民意對減稅時程高度期待。

針對中道改革聯合由小川淳也出任新代表（黨魁）後，是否改變政黨形象，81.4%認為「沒有改變」，僅13.0%認為「有改變」。至於未來走向，51.8%主張重新拆分為立憲民主黨與公明黨，22.1%認為應擴大合流至參院及地方議員，僅16.2%支持維持現行僅眾院議員合流的架構。

政黨支持率方面，自民黨為39.4%，較上次調查上升3.4個百分點，穩居首位。其後依序為中道改革聯合7.6%、國民民主黨5.3%、未來團隊4.9%、參政黨4.3%、日本維新會3.8%、共產黨2.2%。

這次調查以市話與手機隨機抽樣方式進行，共取得日本全國18歲以上1008名男女有效樣本，並依最新國勢調查資料加權修正。

