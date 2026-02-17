團客銳減！日媒曝中國「富裕回頭客」未受北京負面宣傳影響

共同社指出，中日航班減少主要集中在地方城市航線，利潤豐厚的東京羽田機場往返航班仍照常營運，且乘客數居高不下。圖為飛抵羽田機場的中國團客。（彭博資料照）

日媒報導，中國政府去年11月提醒公民避免前往日本，中國旅行社也受到制約，無法大舉銷售曾是主力商品的赴日旅行團 ，讓業者叫苦連天，本次春節長假相當低迷；然而北京針對「日本治安不靖」的負面宣傳，卻未對熟悉日本情況的中國富裕群眾造成影響，日本政府透露，已將重點放在維繫中國高消費力「回頭客」，期待未來能夠扭轉不利局面。

共同社報導，中國赴日團客的簽證申請者大幅減少。每年春節都會帶著家人前往日本過年的1名上海45歲男性醫師受訪時稱，自己不想因為去日本遭人在背後指指點點，今年已將旅行目的地改為紐西蘭；1名北京的中國國企員工也透露公司內部氛圍指出，「去日本旅遊或出差實在說不出口。」

與此同時，中國大型旅行社收到相關部門指示，要求削減赴日簽證的申請數、減少訪日遊客。1名負責人表示，春節的預約降至去年的6成；1名在北京旅行社工作的女性也感歎，赴日旅行團遊客的簽證申請持續「歸零」，自由行遊客也明顯減少；另1名業界人士更沮喪坦言，無法違背政府的意向。

報導進一步指，中國政府正誇大宣傳日本蒙受「損失」。在北京反覆提醒避免赴日的背景下，中國媒體誇大報導日本蒙受的「損失」。對此日本業界人士直言，「是按照中國宣傳的需求，而引用『航班減少』等數據。」

中國媒體報導中日之間航班大幅減少，但實際在「日本治安不靖」的負面宣傳發布前，就已有多條航班宣布停飛。且航班減少主要集中在連接中日地方城市的航線，業界多認為中國航空公司正藉機減少虧損航線；利潤豐厚的東京羽田機場往返航班則仍照常營運。

另一方面，日本航空公司幾乎沒有減少航班。日本航空公司（Japan Airlines，日航）稱，中國春節假期中日航線的預訂率約達8成，僅較去年減少了約1成；平時上座率也保持在75%至80%之間，維持著「較高水準」。

共同社報導，中國政府稱日本「社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發」，但並非所有中國民眾都輕信這一說法，仍有不少人前往日本旅行。去年12月，訪日的中國人相比前年同期大減45%，但仍有33萬人赴日。

1名上海30餘歲女性認為，中國政府提醒目的是宣傳「對日批評」，並稱自己家中未被這種宣傳影響。她計畫和父母在山梨縣度過春節；1名北京30餘歲男性也笑稱，正在計畫3月下旬去日本旅行賞櫻，「簽證已經下來了。」

日本政府也正積極拉攏中國「回頭客」，主要鎖定富裕人群，其人均消費力較高。日本政府相關人士強調，將專注上述重要客戶，「堅持不懈地展開宣傳日本地方旅行魅力等相關措施」。

