為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    貴重如金恆久如鑽？土耳其新人喜獲親友贈送記憶體、顯卡

    2026/02/16 21:39 編譯魏國金／台北報導
    記憶體嚴重短缺，導致價格狂漲。（彭博資料照）

    記憶體嚴重短缺，導致價格狂漲。（彭博資料照）

    人工智慧（AI）熱潮帶動記憶體需求飆漲，進而使記憶體供應嚴重短缺，價格狂漲，以重量計算已超越黃金。科技網路媒體《Tomshardware》報導，一段土耳其婚禮影片顯示，一對新人依照傳統收受親友禮物，結果親友們送上的不是金銀珠寶，而是電腦科技世界的終極財富：顯卡、記憶體與處理器。

    影片一開始，新郎收到一份MSI（微星）Suprim GeForce RTX 5090顯卡禮物，這份價值數千美元的禮物用紅絲帶掛在新娘的脖子上。接著，同一位賓客送給新娘4張DDR5記憶體，也同樣掛在新娘脖子上。

    報導說，另一位賓客也走上前，送給新郎英特爾Core Ultra解鎖版處理器。影片字幕寫著「現在是一套完整的電腦組合了」，令人懷疑機殼、主機板、電源供應器等笨重零組件是否適合掛在新人身上。

    由於記憶體嚴重短缺，DRAM與NAND快閃記憶體的價格，以重量計算已超過黃金，這或許引發這場土耳其婚禮的賓客致贈相關禮物。

    彭博16日報導，記憶體價格的失控上漲，宛如德國威瑪共和國時期惡性通膨的局面。其中一款DRAM從去年12月到今年1月價格飆升了75%，愈來愈多的零售商和中盤商每天都在調整價格，更有一些人形容即將到來的局面是「記憶體末日」（RAMmageddon）。

    英特爾執行長陳立武本月初表示，電腦業的記憶體短缺可能持續至少2年。他指出，他與記憶體關鍵大廠中的2家業者談話，他們告訴他，「一直到2028年都不會緩解」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播