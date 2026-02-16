貴重如金恆久如鑽？土耳其新人喜獲親友贈送記憶體、顯卡

記憶體嚴重短缺，導致價格狂漲。（彭博資料照）

人工智慧（AI）熱潮帶動記憶體需求飆漲，進而使記憶體供應嚴重短缺，價格狂漲，以重量計算已超越黃金。科技網路媒體《Tomshardware》報導，一段土耳其婚禮影片顯示，一對新人依照傳統收受親友禮物，結果親友們送上的不是金銀珠寶，而是電腦科技世界的終極財富：顯卡、記憶體與處理器。

影片一開始，新郎收到一份MSI（微星）Suprim GeForce RTX 5090顯卡禮物，這份價值數千美元的禮物用紅絲帶掛在新娘的脖子上。接著，同一位賓客送給新娘4張DDR5記憶體，也同樣掛在新娘脖子上。

報導說，另一位賓客也走上前，送給新郎英特爾Core Ultra解鎖版處理器。影片字幕寫著「現在是一套完整的電腦組合了」，令人懷疑機殼、主機板、電源供應器等笨重零組件是否適合掛在新人身上。

由於記憶體嚴重短缺，DRAM與NAND快閃記憶體的價格，以重量計算已超過黃金，這或許引發這場土耳其婚禮的賓客致贈相關禮物。

彭博16日報導，記憶體價格的失控上漲，宛如德國威瑪共和國時期惡性通膨的局面。其中一款DRAM從去年12月到今年1月價格飆升了75%，愈來愈多的零售商和中盤商每天都在調整價格，更有一些人形容即將到來的局面是「記憶體末日」（RAMmageddon）。

英特爾執行長陳立武本月初表示，電腦業的記憶體短缺可能持續至少2年。他指出，他與記憶體關鍵大廠中的2家業者談話，他們告訴他，「一直到2028年都不會緩解」。

Turkish man gifted his friend RAMs and graphics cards as a wedding present.pic.twitter.com/SzhrKIAq0Y — Daily Turkic （@DailyTurkic） February 15, 2026

