躲到印度洋也沒用！美軍跨半個地球追獵 強登「俄伊委」幽靈船

美軍釋出畫面顯示，海軍直升機在印度洋海域上空，將人員垂降至目標油輪甲板進行登檢。（圖片來源：X/Department of War）

美國針對「影子船隊」的獵殺範圍，已從自家後院延伸至全球海域。英國《天空新聞》（Sky News）引述官方消息指出，美軍罕見跨越半個地球，在遠離美洲的印度洋海域，成功追蹤並強勢登檢一艘串聯委內瑞拉、伊朗與俄羅斯（俄伊委）地下能源網絡的「影子油輪」，對外釋出極為強烈的警告訊號：美國的制裁執法，已無遠弗屆。

美國戰爭部（國防部）透過社群平台X證實，美軍人員在印度洋對油輪「維羅妮卡3號」（Veronica III）執行「訪船權、海上攔截與登檢」（right-of-visit, maritime interdiction and boarding）行動。美方宣稱，該船試圖規避總統川普下達的制裁性「隔離令」，但美軍自加勒比海一路追蹤其動向，最終在印度洋接近並登船檢查。

美方並在聲明中強調，相關行動旨在對規避制裁的航運網絡釋出嚇阻訊號，並宣稱「國際水域不是避風港」，展現其有意將制裁執法觸角，延伸至更遠海域的政策態度。

專門追蹤灰色航運的機構TankerTrackers.com指出，「維羅妮卡3號」自2023年起，便涉入俄羅斯、伊朗與委內瑞拉之間的石油運輸網絡。該船於今年1月3日自委內瑞拉啟航，載運近200萬桶原油與燃油。

根據美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）資料，該船因涉及伊朗相關制裁事項而被列入制裁名單；巴拿馬海事局則表示，其船籍註冊授權已於2024年12月遭撤銷。美方未說明此次行動是否已構成正式扣押。

分析指出，這類跨洋登檢行動顯示，美國正嘗試把制裁工具從純粹的金融與法律層面，轉化為具備實體航運管控能力的執法行動。

