    首頁 > 國際

    習近平重啟恐怖「延安整風」 紐時揭軍隊現狀：陷入無限期清洗

    2026/02/16 15:28 編譯陳成良／綜合報導
    中共中央軍委副主席張又俠（右）曾被視為習近平（中）的核心心腹，卻在今年1月下旬證實因案落馬受查。（美聯社檔案照）

    中國民眾歡慶農曆除夕之際，中共中央總書記習近平視察部隊時，高調強調官兵「完全可靠、值得信任」。然而《紐約時報》最新分析指出，這番安撫言論與背後劇烈的軍權整肅形成強烈對比。報導披露，在過去3年內，掌管共軍最高權力的中央軍事委員會6名成員中已有5人相繼遭到撤換或調查，顯示權力核心正處於高度緊繃與不信任狀態。

    習近平在除夕前夕透過視導部隊試圖展現軍心穩定。但《紐時》指出，曾被視為習近平心腹的中央軍委副主席張又俠，在其新年談話提及「延安精神」後約3週即遭到調查。外界解讀，這起人事震盪與除夕前夕強調軍隊「完全可靠」的政治訊號形成諷刺反差，顯示習近平對軍隊核心圈的掌控已進入一種「永久清洗」的狀態。

    目前中央軍委的成員中，原有6名高階將領已有5人遭到更換，僅剩習近平本人與另1名被外界視為主導整肅與紀律工作的副主席。這種整肅規模被外界形容為極其罕見，反映出習近平正不惜打破政軍慣例，以維持對軍隊的絕對控制。

    重拾毛式「延安整風」 營造軍中互不信任機制

    報導分析，習近平頻繁提及「延安」，意在效法當年毛澤東發動殘酷整肅、確立絕對權力的「延安整風」模式。習近平正以此推動軍隊「自我革命」，要求官兵對其個人絕對忠誠。

    中央研究院政治學研究所學者蔡文軒對《紐時》說，習近平的手段讓中共內部進入一種互助檢舉的模式，導致同儕之間難以建立信任。這種體制必須透過不斷尋找敵人與整肅來維持恐懼感，目標是建立一個完全聽命於習近平一人的戰鬥機器。

    為台海衝突備戰 確保危機時刻「槍口聽話」

    軍事觀察家認為，習近平之所以在軍力擴張之際頻繁更換主帥，是為了確保在台海衝突等潛在危機情境下，軍方能具備絕對的政治服從。前美國國防部副助理部長、現任蘭德公司（RAND）資深研究員蔡斯（Michael S. Chase）分析，確保軍隊在衝突時刻的絕對忠誠，對北京而言甚至比將領的作戰經驗更為重要。

    報導指出，北京正與美國進行戰略競爭，確保軍隊在危機時刻不受外部威懾影響，是習近平敢於在區域問題上採取強硬立場的底氣。儘管習近平在除夕視察時對官兵展現溫情，但1月剛發生的軍委高層清洗，卻揭露了權力核心背後真實的緊張與集體恐懼。

