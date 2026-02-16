重整軍備才能避戰！英、德最高將領：國防預算朝GDP 5％邁進

德國聯邦國防軍總監布羅伊爾（Carsten Breuer，左）與英國國防參謀長奈頓（Sir Richard Knighton，右）發表聯名專文，向歐洲社會發出戰略示警。（圖擷取自德國國防部、英國皇家空軍官網）

面對俄羅斯日益升級的軍事威脅，歐洲兩大軍事強權英國與德國的最高將領，罕見地在英國《衛報》發表聯名專文，向歐洲社會發出嚴厲的戰略示警。兩位將領直言，歐洲享受數十年的「和平紅利」時代已經徹底終結，唯有重整軍備才能避戰，文中更拋出國防預算應朝向GDP 5%邁進的震撼構想，強調「軟弱只會招來侵略」。

這篇專文由英國國防參謀長奈頓（Sir Richard Knighton）與德國聯邦國防軍總監布羅伊爾（Carsten Breuer）共同撰寫。他們在文中坦言，過去數十年，歐洲政府無論黨派都選擇削減國防開支，將資金投入公共服務，這是當時可以理解的選擇。

請繼續往下閱讀...

然而，兩位將領警告：「現在局勢已經改變。」他們指出，從情報與俄軍部署變化來看，俄羅斯的戰略企圖可能不僅限於烏克蘭，這是歐洲軍方目前高度警戒的風險評估。文中強調：「重整軍備不是好戰，而是國家保護人民、維護和平的負責任行為。」

文章中拋出了一個令軍事界震驚的數字。兩位將領引述北約在海牙峰會上對「大幅提高國防與安全支出」的討論，甚至提到部分國家討論將目標在2035年前，拉高至國內生產毛額（GDP）的5%。

這個數字遠高於目前北約2%的共同標準，凸顯歐洲軍方對安全威脅的高度焦慮。文中強調，這反映了新的安全現實，意味著所有成員國都必須在公共支出上做出艱難的選擇，「如果不生產武器，我們就無法嚇阻敵人。」

實力嚇阻侵略 軟弱招致戰爭

針對社會上對於「擴軍是挑釁」的質疑，英德將領給出了強硬的回應。他們寫道：「歷史教訓告訴我們，當對手察覺到我們的不團結與軟弱時，嚇阻就會失敗。」

文中強調：「實力能嚇阻侵略，軟弱則會引誘侵略（Strength deters aggression. Weakness invites it.）。」

文章最後呼籲，未來的戰爭不只發生在戰場上，而是會牽動整個社會，國防已不再只是穿制服軍人的責任。這項任務需要具備韌性的基礎設施、民間企業投入高科技研發，以及每一位公民的心理準備。兩位將領總結，歐洲的安全是所有人的共同責任，民間也必須有準備，唯有團結行動，才能形成一股令人敬畏的嚇阻力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法