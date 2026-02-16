迪士尼揚言提告後 字節跳動承諾避免使用未授權的AI智財

由於其最新推出的AI影片生成模型Seedance 2.0被控侵犯智慧財產權，中國科技巨頭「字節跳動」承諾會採取相關措施避免侵權。（路透檔案照）

在包括迪士尼（Disney）在內的多家美國影業公司揚言採取法律行動後，中國科技巨頭、短影音平台母公司TikTok（抖音國際版）母公司「字節跳動」16日表示，將採取措施，以避免該公司最新推出的人工智慧（AI）影片生成模型Seedance 2.0未經授權使用智慧財產。

字節跳動日前推出Seedance 2.0在中國大爆紅，被拿來與中國過去推出的AI模型「深度求索」（DeepSeek）相提並論；Seedance 2.0僅需少量提示就能生成電影級故事情節，包括1段「阿湯哥」湯姆克魯斯與「小布」布萊德彼特打架的AI影片。

但美國電影協會指控，該款模型「未經授權大規模使用美國受著作權保護的作品」。

1名知情人士15日晚間告訴路透，迪士尼已對字節跳動發出停止侵權通知函，指控字節跳動未經許可使用迪士尼的角色來訓練與啟動Seedance 2.0。

該知情人士說，迪士尼表示，字節跳動在Seedance中預先打包了1個集結各種有版權的角色的盜版庫，包括《星際大戰》與漫威等系列的有版權角色，彷彿這些角色是不受權保護的公共領域的美工圖案；停止侵權通知函指控，Seedance複製、發行與創作有蜘蛛人、星際大戰要角達斯維達，以及其他角色的衍生作品。

字節跳動在聲明中說，該公司正在採取措施加強現有安保，以避免用戶未經授權使用智慧財產與形象。但該公司並未詳述是哪些加強措施。

