遠端操控搶劫殺人！日「魯夫」強盜集團幹部重判無期徒刑

藤田聖也（左）今被判處無期徒刑，旁邊則為代號「魯夫」的嫌犯今村磨人。（歐新社）

以菲律賓為據點、遠端向日本境內下達作案指令的「魯夫」（ルフィ）強盜集團重要幹部之一的藤田聖也，今（16日）在東京地方法院進行判決，法院判處無期徒刑。

綜合日本媒體報導，「魯夫」（ルフィ）強盜集團重要幹部之一，41歲的藤田聖也被控於2023年1月指示底下成員犯案，在東京都狛江市一處住宅中入室搶劫，90歲女住戶遭殺害，搶走財物。

檢方指控，藤田策劃包括狛江市一名當時90歲女性死亡案在內至少7起強盜案件，並在其中扮演核心角色。他從海外透過高度隱密的通訊應用程式發出指示，「在不親自動手的情況下，將實行者當作工具使用並拋棄，從中獲取鉅額利益」，並稱此案「是前所未有的凶惡且重大案件」，求處無期徒刑。

辯方則稱藤田是受到其他幹部脅迫才參與，且角色有限，「僅屬於幫助犯」，主張應判處有期徒刑較為妥當。

今東京地方法院進行判決，法院認定藤田聖也搶劫致死等罪名成立，判處藤田聖也無期徒刑。

2022年的5月到2023年1月間，日本多地發生8起同一個集團犯下的連續搶劫案，日本警方共逮捕了50多名犯罪執行者，然而每個人都表示自己是在網路上的「闇バイト」（暗黑兼差），被人以數萬日圓的代價僱用犯案，僱用他們的人以動漫航海王的「魯夫」等代號，透過Telgram遙控指揮犯案。

日本警方經過追查，發現代號「老大」渡邊優樹、「魯夫」今村磨人、「金」藤田聖也、小島智信等4人犯罪集團，在菲律賓馬尼拉的犯罪拘留所中以手機遙控這些人犯案。

