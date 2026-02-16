為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美伊重啟會談2/17第二輪核談判　伊朗外長率團赴日內瓦

    2026/02/16 03:36 中央社

    伊朗與美國重啟會談，本週稍晚將在日內瓦展開第二輪談判。伊朗外交部指出，部長阿拉奇今天為此啟程前往瑞士。

    法新社報導，外交部在聲明中指出，「阿拉奇（Abbas Araghchi）星期日深夜率外交和技術代表團離開德黑蘭前往日內瓦，以進行第二輪核談判並且展開多項外交磋商」、「伊朗－美國星期二（17日）將在阿曼調解和協助下進行核談判」。

    外交部聲明表示，在日內瓦期間，阿拉奇預計將與瑞士和阿曼外長，以及國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）和其他國際官員會談。

    以色列去年6月對伊朗展開轟炸、引發為期12天戰爭，導致德黑蘭和華府協商破局。雙方於本月6日在阿曼首都馬斯開特（Muscat）重啟談判。

    伊朗逾400公斤純度60%濃縮鈾庫存下落不明，核檢查人員上一次見到這批庫存是在去年6月。

    與此同時，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他上週告訴美國總統川普，美國與伊朗達成的任何協議，內容都必須包括摧毀伊朗核基礎設施，而不僅僅是停止濃縮過程。

    伊朗副外長則在接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，若美國願意解除重創伊朗經濟的制裁，德黑蘭將考慮在鈾庫存問題上作出讓步。

    在伊朗上個月對反政府抗議進行致命鎮壓後，華府威脅對德黑蘭採取軍事行動。最新一輪談判展開之際，美國已經對區域部署一個航空母艦戰鬥群。

    阿拉奇6日率領伊方代表團在馬斯開特與美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）進行間接核談。

    伊朗半官方法斯通訊社（Fars news agency）報導，負責經濟事務的副外長甘巴里（Hamid Ghanbari）指出，德黑蘭正尋求與美國達成能為雙方帶來經濟利益的協議，特別是在航空、礦業，以及石油和天然氣等領域。

    他表示：「為使協議可行，讓美國也能在具有強勁而且快速經濟回報潛力的領域獲益，這至關重要。」（編譯：何宏儒）1150216

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播