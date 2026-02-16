王毅慕尼黑大放厥詞 茂木敏充當眾駁斥中方「違背事實」

此次慕尼黑安全會議期間，日本外務大臣茂木敏充（左）也與美國國務卿魯比歐（右）及7大工業國集團（G7）外長舉行會談，確認彼此在印太事務上密切合作。（路透）

針對中國外交部長王毅在德國慕尼黑安全會議（MSC）上對日本安保政策發表的言論，日本外務大臣茂木敏充在會議另一場次中公開澄清日本立場外，日本政府更透過外交管道向中方提出嚴正交涉（stern demarche），直指中方指控「違背事實且毫無根據」。

第62屆慕尼黑安全會議14日舉行，王毅在發表演說時，罕見地點名批判日本，指責日本首相高市早苗關於「台灣有事即日本有事」的言論，是挑戰中國主權及二次世界大戰後的國際秩序，並聲稱日本「軍國主義亡靈未散」，企圖利用台海局勢擴張軍力。

日本外務省15日透過社群平台X發表聲明，強調面對中方指控，茂木在隨後出席的會議場次中明確闡述日本立場，並發布官方聲明反駁。茂木指出，國際社會中某些國家（暗指中國），多年來以不透明的方式迅速增強軍事力量，並持續試圖透過武力或脅迫片面改變現狀。

茂木強調，「日本堅決反對此類行徑，並與之劃清界線。」日本長期以來對國際和平與穩定的貢獻有目共睹，日本增強防衛能力的舉措，純粹是為了應對日益嚴峻的安全環境，並非針對任何特定第三國。

針對王毅在台灣議題上的強烈措辭，日本政府在聲明中重申一貫立場：「我們期待台灣相關議題能透過對話和平解決，這一立場從未改變。」日方認為，中方將日本的防禦性作為曲解為「軍國主義復辟」，完全是倒果為因。

聲明指出，日方已透過外交管道向中方提出嚴正交涉，對王毅的「不當發言」表示強烈不滿。

儘管雙方在慕尼黑針鋒相對，茂木仍保留外交迴旋空間。他在聲明末尾強調：「正因為存在懸而未決的議題與挑戰，日中兩國間的溝通才顯得更加重要。」日本政府對與中國的對話始終保持開放態度，未來將繼續以冷靜、適當的方式應對雙邊關係中的挑戰。

此次MSC會議期間，茂木也與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）及7大工業國集團（G7）外長舉行會談，確認彼此在印太事務上密切合作。分析指出，面對中國在國際場合日益強勢的言詞攻勢，日本正積極爭取歐美盟友，試圖在輿論戰與外交戰中構築聯合陣線，以抗衡北京的壓力。

