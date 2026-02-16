從加勒比海追到印度洋　五角大廈：美軍登上受制裁油輪

美國戰爭部今天表示，美軍在印度洋登上一艘油輪，該油輪違反總統川普對被制裁船隻在加勒比海實施的封鎖令並且逃逸。

法新社報導，五角大廈（Pentagon）在社群平台X上表示，懸掛巴拿馬國旗的維洛尼卡三號（Veronica III）「試圖違抗川普總統的隔離措施，企圖悄悄脫身。我們從加勒比海一路追蹤到印度洋，最後接近並將其攔截」。一段美軍搭乘直升機登船的畫面隨文上傳。

五角大廈約一週前也曾以類似方式攔截艾奎拉二號（Aquila II）油輪。

川普去年12月下令對所有前往及離開委內瑞拉的受制裁油輪實施「封鎖」。目前至少已有9艘船隻遭到扣押。

然而，近幾個月被扣押的船隻僅占全球受制裁並且試圖予以規避的「影子艦隊」（shadow fleet）總數極小部分。根據美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）一名高階官員說法，這類船隻全球總數多達800艘。

追蹤並通報原油輸運情況的TankersTrackers.com資料顯示，維洛尼卡三號於美國特種部隊突襲並且俘虜時任委內瑞拉領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）的1月3日離開委內瑞拉，船上裝載約190萬桶原油。

美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）網站指出，這艘船被列入與伊朗有關的美國制裁名單。

五角大廈在X上強調：「戰爭部將會剝奪非法分子及其代理人海域行動自由。」（編譯：何宏儒）1150216

