「美不視歐洲為附庸」！魯比歐訪中歐 籲挺川普捍衛西方價值

美國國務卿魯比歐（左）15日訪問斯洛伐克，會晤總理費佐（右）。（法新社）

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）15日在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）表示，華府並不希望歐洲成為美國的「附庸」（vassal），而是尋求建立更強健的夥伴關係。此行他接連會晤斯洛伐克與匈牙利的右翼領袖，旨在鞏固川普政府在歐洲的盟友網絡，並呼籲歐洲各國擁抱川普對全球秩序「復興」的願景。

法新社報導，魯比歐在結束德國慕尼黑安全會議（MSC）的行程後轉往中歐訪問。他在慕尼黑發表演說時警告，西方文明正面臨大規模移民，以及文化、工業衰退的「抹除」危機，呼籲歐洲領袖團結一致支持川普，共同捍衛西方價值。

隨後在斯洛伐克的簡短訪問中，魯比歐進一步闡述美方立場：「我們不要求歐洲成為美國的附庸。我們希望成為你們的夥伴，我們希望與歐洲合作，與盟友合作。」他強調，在跨大西洋關係動盪之際，一個「強大的歐洲」符合美國利益，並駁斥美國將因歐洲更加獨立自主而感到威脅的說法。

魯比歐首站會晤斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）。費佐被視為川普在歐洲堅定的民族主義盟友之一，雙方關係密切。費佐在記者會上稱讚川普對烏克蘭戰爭的態度「理性且務實」（rational and pragmatic），儘管他也坦言，衝突在短期內恐難以解決。

魯比歐則回應，美國的角色是「推動結束這場非常致命、血腥且代價高昂的戰爭」。此外，2人也針對核能合作進行討論。

針對日前政治新聞網站Politico引述匿名外交官報導，費佐在造訪川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）後，對川普的精神狀態表示擔憂一事，華府與布拉第斯拉瓦方面均已嚴正否認。

結束斯洛伐克行程後，魯比歐16日將飛往布達佩斯，會見匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。奧班目前正面臨自2010年重新掌權以來最嚴峻的挑戰，他領導的青年民主黨（Fidesz）在民調中落後於反對派領袖馬格雅（Peter Magyar）的自由黨（TISZA）。

川普曾公開稱讚奧班是「強而有力的領袖」，並在4月12日匈牙利國會大選前表態支持他。奧班的言論與川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動高度共鳴，包括反移民、反LGBTQ權利，以及反對「性別意識形態」等立場，深受美國保守派推崇。奧班也宣布計畫下週前往華府，參加川普「和平理事會」（Board of Peace）的首次會議。

能源議題也是魯比歐此行的重點。斯洛伐克與匈牙利自2022年俄烏戰爭爆發以來，仍試圖與克里姆林宮維持友好關係，並高度依賴俄羅斯化石燃料，使得兩國在歐盟內部陷入與其他國家對立的僵局。美國正試圖加強與這兩個右翼盟友的能源連結，以鞏固雙邊關係。

