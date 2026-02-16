為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    又一艘！美軍千里追擊 從加勒比海追到印度洋攔截違規油輪

    2026/02/16 08:11 國際新聞中心／綜合報導
    美軍在印度洋成功攔截並登上懸掛巴拿馬國旗的油輪「維羅尼卡3號」。（法新社）

    美軍在印度洋成功攔截並登上懸掛巴拿馬國旗的油輪「維羅尼卡3號」。（法新社）

    美國戰爭部（國防部）15日宣布，美軍在印度洋成功攔截並登上1艘懸掛巴拿馬國旗的油輪「維羅尼卡3號」（Veronica III）。該船因違反美國總統川普對委內瑞拉實施的制裁封鎖令，企圖逃離加勒比海，最終仍遭美軍跨海鎖定並登船控制。這是美軍繼上週後，執行的第二起類似海上攔截行動。

    五角大廈在社群平台X上發布聲明指出，「維羅尼卡3號」企圖藐視川普發布的「隔離令」（quarantine），「我們從加勒比海一路追蹤至印度洋，並將其攔停。」隨文附上的影片畫面顯示，美軍部隊搭乘直升機，從空中強行登上該艘油輪進行控制。

    就在約1週前，美軍甫以類似手法攔截另一艘違規油輪「天鷹2號」（Aquila II）。

    根據TankersTrackers.com的數據，「維羅尼卡3號」載有約190萬桶原油。敏感的是，該船於今年1月3日駛離委內瑞拉，而當天正是委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）遭美軍特種部隊突襲捕獲的日子。

    此外，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）的資料顯示，這艘船早已因涉及伊朗相關事務，而被列入制裁名單。

    川普去年12月下令對進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「封鎖」（blockade）。截至目前為止，已有至少9艘船隻遭到美方扣押。

    五角大廈在聲明中罕見地使用「戰爭部」（Department of War）一詞，措辭強硬地表示：「戰爭部將剝奪非法行為者及其代理人在海域的行動自由。」

    儘管美軍近期加強執法力度，但遭扣押的船隻恐怕只是龐大非法運輸網絡的冰山一角。1名美國海岸防衛隊高層官員透露，全球目前約有高達800艘屬於「影子船隊」（shadow fleet）的船隻正在運作，試圖規避國際制裁。

    維羅尼卡3號油輪因違反美國總統川普對委內瑞拉實施的制裁封鎖令，試圖逃離加勒比海，最終仍遭美軍跨海鎖定並登船控制。（法新社）

    維羅尼卡3號油輪因違反美國總統川普對委內瑞拉實施的制裁封鎖令，試圖逃離加勒比海，最終仍遭美軍跨海鎖定並登船控制。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播