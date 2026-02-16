又一艘！美軍千里追擊 從加勒比海追到印度洋攔截違規油輪

美軍在印度洋成功攔截並登上懸掛巴拿馬國旗的油輪「維羅尼卡3號」。（法新社）

美國戰爭部（國防部）15日宣布，美軍在印度洋成功攔截並登上1艘懸掛巴拿馬國旗的油輪「維羅尼卡3號」（Veronica III）。該船因違反美國總統川普對委內瑞拉實施的制裁封鎖令，企圖逃離加勒比海，最終仍遭美軍跨海鎖定並登船控制。這是美軍繼上週後，執行的第二起類似海上攔截行動。

五角大廈在社群平台X上發布聲明指出，「維羅尼卡3號」企圖藐視川普發布的「隔離令」（quarantine），「我們從加勒比海一路追蹤至印度洋，並將其攔停。」隨文附上的影片畫面顯示，美軍部隊搭乘直升機，從空中強行登上該艘油輪進行控制。

就在約1週前，美軍甫以類似手法攔截另一艘違規油輪「天鷹2號」（Aquila II）。

根據TankersTrackers.com的數據，「維羅尼卡3號」載有約190萬桶原油。敏感的是，該船於今年1月3日駛離委內瑞拉，而當天正是委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）遭美軍特種部隊突襲捕獲的日子。

此外，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）的資料顯示，這艘船早已因涉及伊朗相關事務，而被列入制裁名單。

川普去年12月下令對進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「封鎖」（blockade）。截至目前為止，已有至少9艘船隻遭到美方扣押。

五角大廈在聲明中罕見地使用「戰爭部」（Department of War）一詞，措辭強硬地表示：「戰爭部將剝奪非法行為者及其代理人在海域的行動自由。」

儘管美軍近期加強執法力度，但遭扣押的船隻恐怕只是龐大非法運輸網絡的冰山一角。1名美國海岸防衛隊高層官員透露，全球目前約有高達800艘屬於「影子船隊」（shadow fleet）的船隻正在運作，試圖規避國際制裁。

維羅尼卡3號油輪因違反美國總統川普對委內瑞拉實施的制裁封鎖令，試圖逃離加勒比海，最終仍遭美軍跨海鎖定並登船控制。（法新社）

