川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

美國總統川普今天敦促哈瑪斯依照他為戰後加薩提出的計畫推動解除武裝，並透露他的和平理事會成員國已經承諾將為此一巴勒斯坦領土重建工作提供50億美元資金。

法新社報導，川普於和平理事會（Board of Peace）19日在華府召開創始會議前，在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文指出：「非常重要的是，哈瑪斯（Hamas）必須堅守其全面且立即解除武裝的承諾。」

哈瑪斯2023年10月突襲以色列而引爆加薩（Gaza）戰爭，解除武裝是美國斡旋以色列與這個巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織達成的停火協議當中第二階段的關鍵內容。雙方於去年10月同意停火計畫。

聯合國於去年11月表決通過支持這項計畫。

停火協議第二階段規定，以色列部隊將逐步從加薩撤離，而哈瑪斯則應予解除武裝，同時由一支國際穩定部隊（International Stabilization Force）進駐以確保安全。

哈瑪斯雖曾多次表示解除武裝是「紅線」，但也已經示意可能考慮將武器移交給未來的巴勒斯坦治理當局。

雙方至今仍每天互控對方違反停火協議。

原本成立和平理事會是為監督加薩重建，但其章程似乎未將角色侷限於此一巴勒斯坦領土上。

川普今天在發文中表示：「和平理事會擁有無限潛力。」

該理事會上個月在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（World Economic Forum）年會場邊首度開會，預計19日在美國首都召開創始會議。

成員國被要求支付10億美元成為理事會永久成員，而2022年入侵烏克蘭的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）受邀加入，引發外界批評。包括法國、英國在內的美國主要盟友都表達疑慮。

川普表示，屆時將會正式宣布成員國承諾的這50億美元資金，同時各國也「已經承諾派遣數千人員加入國際穩定部隊和當地警察部隊，以維護加薩人民的安全與和平」。

川普也提到這個組織將與聯合國合作。他表示：「和平理事會將成為史上最具影響力國際機構。」

一個巴勒斯坦技術官僚組成的過渡委員會已經根據停火計畫設立，目標接管目前滿目瘡痍的加薩走廊（Gaza Strip）治理事務。（編譯：何宏儒）1150216

