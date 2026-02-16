南韓官方調查近3成家庭養寵物養狗者佔逾8成 寵物經濟成新日常

南韓官方調查顯示，近3成南韓家庭飼養寵物，其中養狗的家庭以80.5％的比例居首。（路透檔案照）

南韓農林畜產食品部（農食品部）日前發佈的「2025年寵物養育實況調查」報告顯示，近3成南韓人飼養寵物。

「韓聯社」15日報導，農食品部對3000戶家庭派遣調查員進行調查，顯示飼養寵物的家庭佔29.2％，其中養狗的家庭以80.5％的比例居首，其後依次為貓（14.4％）、魚類（4.1％）等。

請繼續往下閱讀...

報導指出，養1隻寵物的月均花費約12.1萬韓元（約台幣2640元），其中飼料和零食花費4萬韓元，醫療費為3.7萬韓元，美容和衛生管理相關費用2.1萬韓元。養狗費用（13.5萬韓元）高於養貓費用（9.2萬韓元）。

南韓「中央日報」上月披露，在南韓飼養寵物人口突破1500萬人的背景下，「寵物通膨」（Pet+flation）正加速滲透日常生活。南韓國家資料門戶網站資料顯示，2025年寵物用品價格與管理費用的漲幅，分別為2.9％和2.5％，顯著高於全年消費者物價指數（2.1％）的增幅。

若以2020年為基準，截至2025年整體物價累計上漲16.6％，而同期寵物用品價格漲幅高達20.2％，管理費用也攀升13％。

報導指出，即使只是維持「平均水準」的飼養條件，每月支出也已直逼20萬韓元（約台幣4363元）大關。KB經營研究所發佈的「2025年韓國寵物報告」顯示，去年寵物月均撫養費為19.4萬韓元，比2023年激增26％（4萬韓元）。

在受訪的1000戶家庭中，寵物花費月支出超過25萬韓元（約台幣5454元）的比例達20.6％，比2023年（15.6％）成長5個百分點。反之，支出在5萬韓元以下的家庭比重，則由23.6％萎縮至18.8％，減少4.8個百分點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法