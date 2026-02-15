華爾街日報：張又俠落馬下一個恐是馬興瑞 「北京學」揭整肅訊號

華爾街日報報導，種種種跡象顯示，前中共新疆黨委書記、政治局委員馬興瑞，極有可能成為下一位落馬的高層官員。（法新社檔案照）

中共中央軍事委員會副主席張又俠上月無預警遭到調查，北京政壇的肅殺氣氛再度升高。《華爾街日報》14日指出，在中國國家主席習近平日益集權且政治不透明的體制下，外界正透過觀察官員缺席、座位安排等蛛絲馬跡的「北京學」（Pekingology），試圖預測下一張骨牌。而種種跡象顯示，前新疆黨委書記、政治局委員馬興瑞，極有可能成為下一位落馬的高層官員。

報導指出，張又俠與另一名軍委副主席何衛東相繼倒台後，觀察家已將目光鎖定在長時間未公開露面的馬興瑞身上。

馬興瑞的政治命運自2025年7月被免去新疆黨委書記一職後便充滿變數。當時官方聲稱對他「另有任用」，卻未說明具體職位。馬興瑞最後一次公開露面，是在2025年10月的中共第20屆中央委員會第4次全體會議（四中全會）上，此後便連續缺席多場高層重要會議。

最關鍵的訊號出現在2025年12月的中央經濟工作會議。《華爾街日報》分析中央電視台畫面，馬興瑞原本應出席的座位被空置，或由他人遞補。此外，他還缺席隨後的政治局集體學習。

除了異常缺席，專門研究官員人際網絡的分析家也發現，多名曾與馬興瑞共事過的下屬，近期接連遭到調查。這種整肅手法，往往是針對更高層官員採取行動的前兆。儘管北京目前尚未宣布馬興瑞面臨政治問題，但外界普遍認為其處境已岌岌可危。

然而，過去也曾經有部分官員在異常缺席後重新露面，打破關於他們倒台的揣測。

報導指出，在習近平2012年上台前，中共政局雖有祕密色彩，但仍有跡可循；然而，隨著體制轉向高度集權，政治運作變得極度不透明，迫使國外學者、官員與企業高管重拾毛澤東時代的「北京學」，試圖從官方媒體的字裡行間與畫面細節中，解讀權力密碼。

這門「學問」包括研究會議座位安排、官員出場順序，甚至是肢體語言。例如，張又俠在落馬前，曾被捕捉到在習近平走過時轉身背對的畫面，被解讀為關係惡化的徵兆。

中共官場講究嚴格的座位禮儀，職位最高者居中，其餘按級別與姓氏筆畫排序。一旦某位官員缺席，其座位若被「跳過」或由他人填補，往往暗示其政治生涯已亮紅燈。

報導以去年10月被開除黨籍的前軍委副主席何衛東為例，說明「北京學」的預測能力。早在官方宣布前半年，何衛東的倒台跡象已顯露無遺。

2025年4月，何衛東缺席軍委成員依慣例必須參加的首都義務植樹活動，這是第一個警訊。隨後在6月，前軍委副主席許其亮的葬禮上，送花圈的名單中獨缺何衛東。在中共官場，高層官員去世時，同僚送花圈的順序有嚴格規定，無故「缺席」花圈名單，幾乎等同於政治上的「死亡證明」。

相較於何衛東與馬興瑞有跡可循的「漸進式消失」，張又俠的落馬則凸顯了習近平整肅行動的突襲性。

張又俠直到今年1月12日仍出席中紀委會議聆聽習近平講話。然而，僅僅8天後的1月20日，他卻缺席省部級主要領導幹部研討班開班式，在西方社群媒體上引發廣泛猜測。4天後，中國國防部在1月24日證實，張又俠涉嫌嚴重違紀違法接受調查。

報導指出，從何衛東的「慢動作崩塌」到張又俠的「閃電清洗」，再到目前馬興瑞的「持續神隱」，顯示中共高層權力鬥爭依然激烈，且充滿不確定性。在缺乏官方透明資訊的情況下，外界只能繼續透過「北京學」的放大鏡，在座次表與缺席名單中尋找下一個可能的整肅對象。

