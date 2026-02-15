為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    英性別醫療權威：兒童遭性別辯論「武器化」 社群媒體誤導轉性認知

    2026/02/15 22:54 國際新聞中心／綜合報導
    主導英國國民健保署兒童性別醫療審查的權威醫師卡斯警告，兒童在激烈的性別議題辯論中被「武器化」，而且社群媒體誤導年輕人對性別轉換的認知。（歐新社檔案照）

    主導英國國民健保署（NHS）兒童性別醫療審查的權威醫師卡斯（Hilary Cass）15日警告，兒童在激烈的性別議題辯論中被「武器化」，而且社群媒體充斥不切實際的資訊，誤導年輕人對性別轉換（transitioning）的認知。

    德通社（DPA）報導，卡斯在接受英國廣播公司（BBC）專訪時指出，成人世界關於單一性別空間、體育賽事公平性及女性安全領域的爭論，本質上與兒童無關，但兒童被捲入其中，成為這場政治足球賽中的籌碼。卡斯說，「孩子們被武器化了，這真的是一種恥辱。」

    針對性別焦慮（gender dysphoria）兒童數量激增的現象，卡斯直指社群媒體與性別刻板印象是兩大推手。她指出，網路上的資訊讓孩子們產生一種誤解，認為如果不符合Instagram上典型的男女孩形象、喜歡異性玩具、或是同性相吸，就代表自己是跨性別者，但其實並非如此，「這些都只是正常的差異（normal variations）」。

    卡斯警告，社群媒體往往掩蓋了性別轉換的艱辛現實，包括高強度的醫療治療，以及有時相當「殘酷的手術」（brutal surgeries）。

    卡斯在訪談中坦承，確實有「極少數人」永遠無法對自己的生理性別感到自在，對這群人而言，醫療途徑是讓他們舒適生活的唯一方式。然而，她也強調，必須同時幫助那些最終會隨著成長而「脫離這種狀態」（grow out of this）的大多數年輕人蓬勃發展。

    英國教育部根據2024年發布的「卡斯報告」（Cass Review），以及去年最高法院關於生理性別的裁決，在12日發布新的學校指導原則草案，目前正進行為期10週的諮詢。

    草案建議，學校應避免基於性別刻板印象制定「僵化的規則」，並在學生提出社會性別轉換（social transition）請求時，採取「謹慎態度」。最關鍵的改變在於家長參與權。

    卡斯強調，英國教育部新發布的學校指導原則，將扭轉過去將父母排除在外的作法，回歸以家庭為核心的審慎評估，除非有證據顯示涉及重大風險，否則學校必須讓家長知情並參與。

