    首頁 > 國際

    近半美國人認為 第三次世界大戰很可能在2031年爆發

    2026/02/15 23:27 即時新聞／綜合報導
    46%美國人憂心2031年發生第三次世界大戰。圖為1957年美國在內華達測試場進行核試爆。（美聯社檔案照）

    46%美國人憂心2031年發生第三次世界大戰。圖為1957年美國在內華達測試場進行核試爆。（美聯社檔案照）

    近年烏俄戰爭、以巴衝突與伊朗核問題接連爆發，加上中日及台海關係急轉直下，讓不少民眾憂慮世界正逐步走向「第三次世界大戰」。一項針對美、加、英、法、德五國發布的最新跨國民調顯示，近半數受訪者預期未來5年內將爆發全球性武裝衝突。

    《紐約郵報》報導，根據《Politico Europe》的民意調查，詢問「第三次世界大戰爆發的可能性」，多國民眾認為大戰將至的比例顯著攀升。其中，美國受訪者認為「可能」爆發大戰的比例從2025年的38%增加至46%；英國與法國則雙雙由30%及32%大幅躍升至43%。相較之下，德國民眾的態度最為冷靜，僅23%認為可能爆發戰爭，甚至有40%的受訪者認為「不太可能」。

    民調進一步分析各國擔憂的威脅來源，美國受訪者認為，伊朗核計畫引發的中東局勢惡化，是將母國捲入戰火的主因；歐洲國家則普遍將俄羅斯視為最大威脅，尤其隨著烏俄戰爭屆滿4年，普廷的擴張野心已讓歐洲各國如坐針氈。

    最令人意外的是，加拿大受訪者竟將「南方鄰居」視為潛在火種，認為美加之間因貿易與關稅引發的摩擦，可能成為觸發區域衝突的關鍵。隨著國際秩序持續動盪，這份民調無疑為全球領導人敲響了和平的警鐘。

    Politico在2月6日至9日，對每個國家的2000多人進行調查。

