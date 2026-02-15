為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國人用日文嗨喊「回中國很幸福」 日網嗆翻︰別再來日本了！

    2026/02/15 23:06 即時新聞／綜合報導
    有中國人在「脆」發文用日文嗨喊「回中國很幸福」，遭日本網友無情開嗆，「那就別回日本了」。中國示意圖。（情境照）

    有中國人在「脆」發文用日文嗨喊「回中國很幸福」，遭日本網友無情開嗆，「那就別回日本了」。中國示意圖。（情境照）

    日本首相高市早苗領導自民黨，在眾議院改選大獲全勝，狂掃316席，親中派一敗塗地。日前有中國人在社群平台發文用日文嗨喊「回中國很幸福」，遭日本網友無情開嗆，「那就別回日本了」、「別使用日文」，還有人質疑，「明明不在日本為什麼地區會顯示日本」，讓台灣人意外發現日本人的反中情緒。

    這名中國人發文意外引來大量台灣、日本網友留言、朝聖，脆文流量破160萬人次，多數日本人留言「非常討厭中國」、「不要再來日本了」、「禁止入境日本」、「絕對別再來日本」、「鼓勵在日的中國人返鄉」、「廣島？岡山？山口？鳥取？島根？寫的是哪個中國？」、「中國人為什麼用日文發文」。

    台灣人則抱著坐前排吃爆米花的心態，紛紛「朝聖日本人反中」、「留友看」、「日本人留言讓我知道台灣人還有救」、「留台灣人看，原來日本人也不喜歡中國XD」、「日本現在也知道什麼叫敵國」、「意外發現日本人的反中情緒強到爆」。

    在 Threads 查看

    圖
    圖 圖 圖
