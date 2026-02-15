以牙還牙！俄烏日內瓦和談前夕 烏軍無人機夜襲俄黑海港口與油庫

俄羅斯黑海沿岸港口塔曼的基礎設施與儲油槽，在烏克蘭的大規模無人機襲擊中受損。（路透檔案照）

俄羅斯與烏克蘭談判代表預定17日在日內瓦重啟和平會談，俄羅斯南部黑海沿岸地區15日凌晨遭到烏克蘭無人機大規模襲擊。俄國官員證實，塔曼（Taman）海港的基礎設施與儲油槽在攻擊中受損，著名度假勝地索契（Sochi）也遭到長時間空襲。

俄國克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar Krai）行政長官康卓葉夫（Veniamin Kondratyev）透過通訊軟體Telegram說，俄軍防空系統整夜都在抵禦烏克蘭無人機進襲。受創最嚴重的是塔曼港所在的捷姆留克區（Temryuk district）沃爾納村（Volna）。

康卓葉夫指出，遭襲擊的目標包括儲油槽、倉庫設施及港口碼頭。當局緊急動員126名消防人員與34部設備進行灌救，火勢已獲得控制，但有2人因此受傷送醫。

塔曼港位於克赤海峽（Kerch Strait）對岸的半島上，與俄羅斯於2014年併吞的克里米亞相望，是俄國出口石油、液化石油氣、穀物與肥料的重要樞紐。

與此同時，索契市長普羅舒寧（Andrey Proshunin）說，索契遭遇近期最持久且猛烈的無人機攻擊之一，所幸僅造成輕微損失。鄰近濱海城鎮阿納帕（Anapa）的尤羅夫卡村（Yurovka）也傳出零星災情。

烏克蘭武裝部隊總參謀部隨後發表聲明，確認對塔曼港發動攻擊，但未透露具體戰果細節。

此次攻擊延續俄烏雙方針對能源基礎設施的「報復性打擊」模式。數月來，俄羅斯頻繁使用巡弋飛彈、彈道飛彈及自殺無人機群，猛烈轟炸烏克蘭城市與能源網，導致數十萬烏克蘭民眾在嚴寒中失去電力與暖氣。做為回應，烏克蘭則鎖定俄羅斯南部的煉油廠、儲油碼頭及電網反擊。

俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）近期也遭到攻擊，導致超過22萬戶停電。當地政府14日坦承，雖然電力正陸續恢復，但受損的集中供暖系統無法在短期內修復，受影響的住宅大樓恐將面臨無熱水可用的窘境，直到4月或5月初供暖季節結束為止。

這波軍事升溫正值關鍵的外交時刻。俄烏代表預定17日在日內瓦展開由美國主導的新一輪談判，試圖為這場即將在2月24日屆滿4週年的戰爭尋求終點。

據悉，此次會談是繼今年初在阿拉伯聯合大公國舉行的兩輪接觸後的延續。此前的會談涉及俄烏雙方軍事官員，美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及其女婿庫希納（Jared Kushner）也參與其中，顯示美方正加大介入調停的力度。

