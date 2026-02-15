為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    猶他賽車場位軍事設施旁 美以國安為由強迫中企出售

    2026/02/15 20:42 編譯盧永山／綜合報導
    美國猶他州州長考克斯日前以國家安全為由，強迫中企銘泰猶他投資公司出售位於1處軍事設施附近的土地。（路透）

    美國猶他州州長考克斯日前以國家安全為由，強迫中企銘泰猶他投資公司出售位於1處軍事設施附近的土地。（路透）

    《德瑟雷特新聞》（Deseret News）報導，猶他州州長考克斯（Spencer Cox）日前宣布，基於國家安全，已強迫中資企業銘泰猶他投資公司（Mitime Utah Investment）出售位於圖埃勒縣的猶他賽車場（Utah Motorsports Campus）。這片土地距離圖埃勒陸軍倉庫（Tooele Army Depot）只有幾公里，美國戰爭部的猶他測試和訓練靶場也在附近。

    共和黨籍的考克斯13日在X平台發文指出：「猶他州剛剛強迫1處軍事設施附近與中共有關聯的土地進行了資產剝離。我們將捍衛我們的土地和自由，不能允許外國對手在猶他擁有土地。」

    主營汽車業務的中國吉利控股集團2018年11月透過子公司銘泰集團，完成了對圖埃勒縣猶他賽車場的收購。但2023年猶他州州議會通過法律，並在2024年強化了這項法律，禁止受限制的外國實體在該州購買土地。

    該法案的發起人、共和黨籍的猶他州眾議員皮耶魯奇（Candice Pierucci）在X平台發文指出，銘泰集團是中共擁有的公司，「猶他州向工商業開放，但是不包括外國對手」。

    皮耶魯奇表示，猶他州已經感受到來自中國的威脅，包括在該州購買土地、透過與學校建立隱蔽的合作關係悄悄滲透，以及利用帶有隱形附加條件的技術合約，「我們對中共的意圖毫不懷疑，作為一個州，我們絕不會視而不見」。

    皮耶魯奇強調，中共並非普通的外國投資人，也並非中立的經濟主體，它是1個敵對的外國對手，其長期戰略旨在從經濟、技術和軍事上削弱美國，這不是臆測，而是有據可查的事實。

    去年7月，考克斯宣布成功阻止中國航空工業集團（AVIC）擁有的西銳飛機工業公司（Cirrus Aircraft）收購普羅沃機場（Provo airport）附近的土地。他說，中航工業集團是中國國有防務合約商，為解放軍製造噴射軍機、直升機和無人機，依州法被禁止在猶他州購買土地。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播