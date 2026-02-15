猶他賽車場位軍事設施旁 美以國安為由強迫中企出售

美國猶他州州長考克斯日前以國家安全為由，強迫中企銘泰猶他投資公司出售位於1處軍事設施附近的土地。（路透）

《德瑟雷特新聞》（Deseret News）報導，猶他州州長考克斯（Spencer Cox）日前宣布，基於國家安全，已強迫中資企業銘泰猶他投資公司（Mitime Utah Investment）出售位於圖埃勒縣的猶他賽車場（Utah Motorsports Campus）。這片土地距離圖埃勒陸軍倉庫（Tooele Army Depot）只有幾公里，美國戰爭部的猶他測試和訓練靶場也在附近。

共和黨籍的考克斯13日在X平台發文指出：「猶他州剛剛強迫1處軍事設施附近與中共有關聯的土地進行了資產剝離。我們將捍衛我們的土地和自由，不能允許外國對手在猶他擁有土地。」

主營汽車業務的中國吉利控股集團2018年11月透過子公司銘泰集團，完成了對圖埃勒縣猶他賽車場的收購。但2023年猶他州州議會通過法律，並在2024年強化了這項法律，禁止受限制的外國實體在該州購買土地。

該法案的發起人、共和黨籍的猶他州眾議員皮耶魯奇（Candice Pierucci）在X平台發文指出，銘泰集團是中共擁有的公司，「猶他州向工商業開放，但是不包括外國對手」。

皮耶魯奇表示，猶他州已經感受到來自中國的威脅，包括在該州購買土地、透過與學校建立隱蔽的合作關係悄悄滲透，以及利用帶有隱形附加條件的技術合約，「我們對中共的意圖毫不懷疑，作為一個州，我們絕不會視而不見」。

皮耶魯奇強調，中共並非普通的外國投資人，也並非中立的經濟主體，它是1個敵對的外國對手，其長期戰略旨在從經濟、技術和軍事上削弱美國，這不是臆測，而是有據可查的事實。

去年7月，考克斯宣布成功阻止中國航空工業集團（AVIC）擁有的西銳飛機工業公司（Cirrus Aircraft）收購普羅沃機場（Provo airport）附近的土地。他說，中航工業集團是中國國有防務合約商，為解放軍製造噴射軍機、直升機和無人機，依州法被禁止在猶他州購買土地。

