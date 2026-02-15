為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    歐洲5國認定納瓦尼遭莫斯科毒殺 英擬加碼制裁俄羅斯

    2026/02/15 18:59 編譯張沛元／綜合報導
    英國外長古柏14日出席「慕尼黑安全會議」。（路透）

    在歐洲5國直指已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）2年前在獄中被「箭毒蛙」毒素殺害後，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）15日表示，英國考慮「增加對俄羅斯的制裁」。

    古柏在「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）上告訴英國廣播公司（BBC），「我們將繼續考慮（採取）協調行動，包括增加對俄羅斯政權的制裁」。

    英國、法國、德國、荷蘭與瑞典14日在「慕尼黑安全會議」上發表聯合聲明，指稱對納瓦尼遺體樣本的分析顯示，樣本中存有在南美洲箭毒蛙體內發現、但不存在於俄國自然界的「表巴蒂啶」（epibatidine），直指莫斯科當局是納瓦尼被毒殺身亡的唯一嫌疑人。

    知名異議人士納瓦尼是俄羅斯總統普廷的頭號政敵，生前因遭重判19年而被流放於北極圈，2024年2月16日離奇死於獄中，享年47歲。納瓦尼在2020年搭乘俄國國內航班時就遭毒殺以致昏迷，最後轉送到德國柏林接受治療。納瓦尼康復後返國便遭逮捕、重判與猝死獄中。

    莫斯科當局從未就納瓦尼之死做出完整解釋，並將歐洲5國的調查結果斥為西方宣傳。

