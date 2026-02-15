為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    最快2027年？歐盟還沒準備好設定烏克蘭「入盟」具體日期

    2026/02/15 18:29 編譯張沛元／綜合報導
    歐盟外長卡拉斯（左）15日表示，歐盟成員國尚未就設定烏克蘭「入盟」的具體日期做好準備。圖為她去年10月13日造訪基輔並與烏國總統澤倫斯基會談。（法新社檔案照）

    歐洲聯盟（EU）的外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）15日表示，她認為歐盟成員國尚未就設定烏克蘭「入盟」的具體日期，做好準備。

    卡拉斯在「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）的1個小組討論上表示，「我感覺是，（歐盟）成員國還沒準備好（對烏克蘭入盟）給出具體日期」。

    卡拉斯說，有很多事情要做，當務之急與迫切之需是推動烏克蘭「入盟」，以及展現烏克蘭是歐洲的一部分。

    烏克蘭在2022年2月遭俄羅斯全面入侵後申請加入歐盟，同年6月便取得「入盟」候選資格；雙方在2024年6月正式就「入盟」展開談判。

    烏克蘭總統澤倫斯基11日表示，結束俄烏戰爭的和平協議，必須載明烏克蘭正式「入盟」的「具體日期」，否則他不會與美俄歐簽署和平協議。

    歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人10日告訴烏國媒體，歐盟將烏克蘭爭取「入盟」視為和平進程持續發展的一部分，但未揣測可能的「入盟」日期。同日，美國政治媒體Politico說，歐盟擬讓烏克蘭最快在2027年「入盟」，但不會擁有完整會員國權利。

